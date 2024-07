James Bond : enfin une liste de trois favoris pour réaliser le prochain film sur 007 ?

Trois cinéastes seraient les favoris pour réaliser le prochain film James Bond, et certains donnent plutôt envie.

Après Mourir peut attendre, sorti durant l’automne 2021, on se demande évidemment quel acteur viendra remplacer Daniel Craig dans la peau du plus célèbre des espions. Beaucoup de noms ont circulé (Tom Hardy, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba, Henry Cavill), mais le mystère reste toujours entier. Rien de spécialement illogique puisque Barbara Broccoli, la boss de la franchise James Bond, a dit vouloir prendre son temps pour relancer la saga comme il se doit après l’arc Craig.

Et si la question de l’acteur principal est au centre des préoccupations, une autre commence à prendre une vraie dimension : qui mettra en scène les nouvelles aventures de 007 ? Il y a bien eu quelques rumeurs autour de Christopher Nolan et Denis Villeneuve, mais en vérité, le mystère plane encore. Toutefois, selon certains journalistes bien informés, trois cinéastes seraient actuellement favoris pour s’occuper de ce fameux James Bond.

« Dis-moi qui c’est ou je te descends ! »

James Bond alias 003 réalisateurs

Mais qui sera l’heureux élu ? Selon la dernière newsletter de The InSneider, trois noms sont donc en compétition pour réaliser le prochain James Bond. Parmi eux, Edward Berger est considéré comme le grand favori et un candidat sérieux, puisqu’il a apparemment entamé des discussions avec la productrice du film, Barbara Broccoli (oui, c’est son vrai nom). Le cinéaste allemand est surtout célèbre pour À l’Ouest rien de nouveau, film Netflix sur la Première Guerre mondiale qui avait remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film international.

À ses côtés dans cette liste, on trouve ensuite David Michôd, réalisateur de Le Roi avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson, et qui est actuellement en train de terminer le montage de son nouveau film dramatique intitulé Wizards!. Enfin, et c’est plus surprenant, Kelly Marcel, qui a notamment écrit les trois films Venom et qui a réalisé le troisième volet, The Last Dance, serait aussi dans les petits papiers. Si elle est finalement choisie, elle deviendrait de fait la première femme à mettre en scène un James Bond.

Et toi, tu paries sur qui ?

À ce stade, les trois noms rendent curieux notamment ceux d’Edward Berger et David Michod, les deux ayant montré un vrai savoir-faire dans l’action et la tension dans leurs films respectifs. Il faut cependant rester très prudents puisque le très bien informé Justin Kroll de Deadline a dévoilé les informations qu’il avait. Et de son côté, après avoir contacté quelques sources proches du dossier il aurait obtenu une toute autre info : Barbara Broccoli n’aurait rencontré aucun cinéaste en particulier ces derniers mois pour son futur film James Bond.

On va donc prendre notre mal en patience avant de pouvoir retrouver le plus grand des agents secrets… et on espère que l’attente vaudra le coup.