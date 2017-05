War Machine : Brad Pitt en général crétin dans une nouvelle bande-annonce pour Netflix

Brad Pitt en général décérébré chez Netflix dans un film qui s'annonce comme purement jouissif...

Netflix + Brad Pitt + David Michod, ça sent la petite pépite cinématographique à plein nez. On vous en parlait précédemment, War Machine a toutes les cartes en main pour s’assurer d’un gros carton.

Première raison, David Michod est un cinéaste génial. Mésestimé par le public, l’australien est depuis ses deux films, Animal Kingdom et The Rover, adoubé par la presse. Et à juste titre. Pourtant, malgré la qualité indiscutable de ses deux longs-métrage, le public n’a jamais suivi. La faute à une exposition médiatique trop réduite ? Un propos peu attractif ? Une promo trop faiblarde ?

Bref, ce qui manquait au réalisateur était vraisemblablement une plate-forme, distribution ou média qui pourrait lui faire rencontrer le succès qu’il mérite tant. Mais ça c’était avant. Avant que Super-Netflix ne rapplique, affûté de sa belle cape rouge. Et c’est peu dire que la firme américaine mise gros sur son poulain, puisqu’il s’agira du plus important budget dédié à un film de Netflix à ce jour.

Ensuite parce que Brad Pitt est hilarant dans la première bande-annonce qu’on vous avait dévoilé il y a quelques semaines de ça. Les comédies de guerre sont trop rares de nos jours pour qu’on puisse passer à côté dès qu'un film du genre pointe le bout de son nez.

Et puis l’ex-mari d’Angelina Jolie est impressionnant de stupidité. Il avait déjà réussi à casser son image de beau gosse du 7e art il y a quelques années en jouant un prof de fitness crétin dans le Burn After Reading des Coen. Trop de raisons valables pour ne pas être excité par la diffusion prochaine de War Machine prévue pour le 26 mai prochain sur la plateforme de streaming. Un casting cinq étoiles avec entre autres le génral Brad Pitt au rapport et Ben Kingsley en président Afghan déabusé...

La nouvelle bande-annonce enfonce le clou et nous promet un film aussi délicieusement jouissif que judicieusement décérébré.