The Walking Dead et Fear the Walking Dead auront bien le droit à leur crossover

Deux ans après son arrivée sur les antennes, Fear the Walking Dead pourrait bien accueillir un personnage de sa grande soeur. A moins que ce ne soit l'inverse...

La promotion de la saison 8 de The Walking Dead bat son plein au Comic Con de New-York. La série a dévoilé les premières minutes du season premiere et l’équipe a du se prêter à un Q&A public, institution de ce genre de rendez-vous.

Interrogé par un fan sur la possibilité d’un crossover entre The Walking Dead et son spin-off Fear the Walking Dead, le créateur du show Robert Kirkman a rendu enthousiaste tout l’auditoire :

Robert Kirkman sur le tournage de The Walking Dead

« Il y a un personnage qui va partir d’un show, dont je ne citerai pas le nom, et qui va rejoindre un autre show, dont je ne citerai pas le nom. Ce sera un événement très important dans l’univers de The Walking Dead. »

Et c’est peu de le dire ! La rencontre de personnages de FTWD et TWD est un événement qu’attendent les fans du show depuis l’arrivée du spin-off sur les écrans. Un rêve qui pourrait se réaliser donc plus vite que prévue. Mais avec qui et dans quelles circonstances ? Le suspense reste entier.

La saison 8 de The Walking Dead revient le 22 octobre prochain. La saison 3 de Fear the Walking Dead se termine elle, ce dimanche 15 octobre avec son double épisode final.

"Attends, ne bouge pas... tu es la personne qui vient de l'autre show ?"