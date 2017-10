The Walking Dead dévoile les premières minutes angoissantes et familières de la saison 8

Les producteurs de la saison 8 de The Walking Dead nous font un petit clin d'oeil avec les premières minutes de la saison 8.

The Walking Dead nous aura laissé un répit habituel bienvenu de six mois avant de revenir sur nos écrans pour tabasser du zombie. La série créée par Frank Darabont et dirigée par Scott M. Gimple arrive avec sa saison 8, le 22 octobre prochain.

En pleine promotion au Comic Con de New York, la chaîne AMC a donc dévoilé de nouvelles images de cette huitième saison, en montrant les premières minutes du season premiere. Un épisode historique pour le show puisqu’il s’agira du centième épisode.

Dans cet extrait, on y découvre Carl (Chandler Riggs), le fils de Rick, arrivé à bord d’une voiture près d’une station-service. Seul, il est à la recherche d’essence. Alors qu’il marche au milieu des dizaines de carcasses de voitures présentent sur les lieux, il entend un bruit puis une voix :

« Je suis sûr que tu as vu des choses, traversé des épreuves. Tu ne fais confiance à personne. J'ai compris, j'ai compris. Moi non plus. Mais moi aussi, j'ai traversé beaucoup de choses. »

Arme au poing, le jeune homme cherche d’où elle vient. Difficile d’ailleurs de savoir si la personne parle seule ou si elle s’adresse directement à Carl. L’extrait s’arrête au moment où Carl menace l’inconnu – dont le visage n’est pas révélé évidemment. Qui est-ce ? Le mystère reste ici entier.

Le petit Carl a bien grandi...

Cependant, si cette vidéo inédite nous replonge tranquillement dans l’ambiance de The Walking Dead, les puristes auront remarqué quelque chose instantanément. Ces trois premières minutes de la saison 8 correspondent plan par plan, ou presque, aux premières minutes du pilote de la série zombiesque. Un joli clin d'oeil de la production pour lancer les hostilités.