La saison 2 de Stranger Things dévoile de nouvelles photos, un mois avant sa diffusion

Stranger Things revient enfin le 27 octobre prochain et Netlfix n'oublie pas de nous le rappeler.

Avec une promotion très efficace, une première photo dévoilée début février, un teaser lors de la mi-temps du superbowl, d’autres photos du casting et un synopsis, des interviews des frères Duffer par-ci par-là, une bande-annonce angoissante lors du dernier Comic-Con puis une multitude d'affiches référencés, le retour de Stranger Things c’est pour bientôt.

Un peu plus d’un an d’attente après la saison 1, le jeune groupe d’aventuriers revient en effet le 27 octobre prochain sur Netflix avec neuf épisodes. Si on attendait plutôt un dernier trailer pour annoncer leur arrivée imminente, ce sont de nouvelles photos inédites de la saison 2 que dévoile Entertainment Weekly.

La mère de Will (Winona Ryder) qui flirte avec son ancien ami de lycée Bob (Sean Astin), l’arrivée du mystérieux Billy (Dacre Montgomery), le retour chevelu d’Eleven (Millie Bobby Brown) ou encore Will Myers mal en point (Noah Schnapp) Stranger Things nous présente rapidement les personnages au centre de cette nouvelle saison. On surveillera donc de près ce fameux Bob mais surtout Billy qui devrait normalement être accompagné de sa sœur Max (Sadie Sink) dont on ne sait presque rien jusqu’ici.