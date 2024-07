Netflix et les créateurs de Stranger Things préparent une série d’horreur (avec une scénariste de folie)

Matt et Ross Duffer, créateurs de la série Stranger Things, ont déjà validé une nouvelle série horrifique avec Netflix.

Les frères Duffer sont décidément sur tous les fronts, avec une liste de projets longue comme le bras. Ceux-ci ont non seulement la responsabilité de la future série The Boroughs pour Netflix (série basée sur une idée originale de Jeffrey Addiss et Will Matthews, les créateurs de Dark Crystal : le Temps de la résistance), mais aussi celle de l’adaptation live du manga Death Note, toujours chez la marque au Tudum.

Et alors qu’ils sont encore au travail pour la réalisation de la saison 5 de Stranger Things, dans des propos rapportés par Deadline, les frères Matt et Ross Duffer ont annoncé qu’ils allaient produire une nouvelle série d’horreur pour Netflix : Something Very Bad Is Going To Happen. On sait très peu de choses pour le moment, si ce n’est qu’elle a été confiée à une jeune scénariste de 29 ans, Haley Z. Boston.

Something Very Bad Is Going To Happen, comme son nom l’indique

Haley Z. Boston est pour ainsi dire une des valeurs montantes de l’écurie Netflix. Elle a fait ses armes chez le N rouge en tant que scénariste sur l’épisode 4 de l’anthologie horrifique du Cabinet de Curiosités de Guillermo Del Toro, intitulé The Outside (ou « la prison des apparences » en vf :l’un des volets les plus fous de l’anthologie). Puis, elle a enchaîné, encore une fois comme scénariste, sur l’intégralité de la série Brand New Cherry Flavor, toujours pour la marque au N rouge.

Pour Something Very Bad Is Going To Happen, Haley Z. Boston se retrouve cette fois-ci au poste de showrunner et crédité comme productrice exécutive sur la série. Le pitch officiel en est le suivant : « Something Very Bad Is Going To Happen est une série d’horreur atmosphérique qui se déroule lors d’un mariage et qui suit les mariés pendant la semaine qui précède leurs noces malheureuses. Ce n’est pas un spoiler – il suffit de lire le titre…«

Moins de Stranger Things, plus de Haley Boston

Dans une déclaration officielle publiée sur le site de Netflix, les frères Duffer n’ont pas tari d’éloge concernant le travail de Haley Z. Boston.

« Nous avons été stupéfaits lorsque nous avons lu le scénario de Haley pour la première fois. Elle est un nouveau talent majeur avec une voix singulière – son écriture est tordue, terrifiante, drôle, et tout simplement… très Haley. Nous nous sentons très chanceux de produire sa première série et nous sommes impatients de partager sa vision avec le reste du monde. »

Un enthousiasme partagé par Peter Friedlander, vice-président de Netflix pour le département des séries :

« Nous sommes ravis de collaborer une fois de plus avec nos partenaires de rêve Matt, Ross et Hilary [Leavitt – productrice de la société Upside Down Pictures des frères Duffer] pour donner vie à cette histoire inattendue et captivante grâce à la vision unique et fascinante de Haley. »

D’après les premières informations dévoilées par Netflix, la série s’inscrira dans le registre de l’horreur psychologique, le domaine de prédilection de Haley Z. Boston. Les frères Duffer seront secondés par Andrea Sperling, productrice sur la série Transparent, pour la production de Something Very Bad Is Going To Happen. Pour le moment, aucune date de sortie et aucun indice sur les membres du casting n’ont été communiqués.