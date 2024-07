Stranger Things saison 5 : Netflix balance une première vidéo pour faire monter l’attente

La saison 5 de Stranger Things sera la dernière et pour faire grimper la tension, Netflix a mis en ligne une première vidéo.

Bien que la saison 4 de Stranger Things date d’il y a deux ans (oui déjà), l’attente pour cette saison 5 finale reste intacte, et ce, alors que l’on sait que celle-ci n’arrivera pas avant le courant de l’année 2025. Netflix a confirmé qu’à ce jour, cette saison en est à la moitié de sa durée de tournage. Et c’est sur les plateaux basés à Atlanta que Netflix est allé chercher quelques images inédites et confidences de ses acteurs afin de titiller la curiosité des fans.

Dans une vidéo « Dans les coulisses », on retrouve ainsi de nombreux visages familiers des saisons précédentes (Finn Wolfhard, Winona Ryder, Millie Bobby Brown), ainsi qu’un trio de nouveaux acteurs à leurs côtés : Nell Fisher (Bookworm), Jake Connelly (The Risk) et Alex Breaux (Joe Pickett). Les acteurs s’y expriment concernant leur parcours au sein de la série, et ont livré quelques (rares) nouvelles informations au sujet de cette saison 5 de Stranger Things décrit comme huit films par Netflix.

Stranger Things : coupes au bol obligatoires

Cette cinquième saison du show des frères Duffer devrait mettre en avant le personnage de Will Byers, incarné par Noah Schnapp. On remarque qu’il a de nouveau endossé la tenue de la saison 1. Ce Behind The Scenes nous fournit également quelques pistes concernant les conséquences de la catastrophe de l’Upside Down survenue à la fin de la saison précédente.

Bien que l’Upside Down ait bien pénétré la ville d’Hawkins dans le final de la saison 4, la ville du Midwest n’a pas été envahie, et le lycée fréquenté par les héros paraît ne pas avoir trop souffert du cataclysme. La courte vidéo confirme le retour de Henry « Vecna » Creel (incarné Jamie Campbell Bower) dans son rôle d’antagoniste, malgré sa défaite dans la saison 4. L’acteur s’est d’ailleurs fendu d’un commentaire laconique, expliquant que la saison 5 sera encore plus importante que la saison 4 : « La saison 4 était énorme, mais la saison 5 semble définitivement plus énorme« .

Comme s’ils avaient vu Godzilla

Mais c’est mon vélo !

Bien que cette saison 5 sera officiellement la dernière, la franchise Stranger Things n’est pas condamnée à mourir pour autant. La série devrait continuer à se décliner en comic books, et une série animée, pour l’instant sans titre, est en cours de préparation chez Netflix. La licence s’est déclinée en quelques jeux vidéo, directement disponibles sur la plateforme JV Netflix. Par ailleurs, une pièce de théâtre intitulée Stranger Things : The First Shadow se tient actuellement à Londres.

Quand le coiffeur nous rate et qu’on ose rien dire

Cette pièce de théâtre prend place dans les années 50, à Hawkins, et donne le premier rôle à Jim Hopper (personnage campé par David Harbour dans la série Netflix), tout en introduisant le personnage d’Henry Creel :

« Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque Henry Creel, un nouvel étudiant, arrive, sa famille découvre qu’un nouveau départ n’est pas si facile… et que les ombres du passé ont une très longue portée« .

La saison 5 de Stranger Things sera lancée dans le courant de l’année 2025 sur Netflix, sans de meilleures précisions pour le moment. Elle sera composée de huit épisodes, chacun de la durée d’un long métrage.