Stranger Things saison 5 : Netflix prépare un final immense (et très long) selon Maya Hawke

La cinquième et dernière saison de Stranger Things se rapproche à grands pas, et Netflix a vu les choses en grand.

À l’origine prévue comme une mini-série, c’est-à-dire une série avec une seule saison, Stranger Things a grandi. Le succès surprise et gigantesque des aventures des gamins d’Hawkins a été tel que le projet créé par les frères Duffer est devenu l’étendard d’un Netflix encore grandissant en 2016.

Bien sûr, l’extension de l’univers d’Eleven et consorts a fait apparaitre des problèmes. La série est, peut-être, un peu trop restée sur ses acquis, et, alors que la saison 1 faisait office d’évènement, la saison 4, elle, ressemblait plus à un enchainement d’épisodes banals. Malgré tout, les fans attendent avec impatience la dernière saison de Stranger Things et justement, selon Maya Hawke, Netflix et les Duffer ont tout fait pour qu’elle soit mémorable.

Dans la saison 7 tout le monde aura 46 ans

Longer Things

De passage dans le podcast Podcrushed, l’actrice interprétant Robin dans la série en a un peu plus dit sur ce cinquième et dernier chapitre contant les histoires de la ville d’Hawkins, et c’est ici qu’elle a fait une comparaison qui donne une petite idée de l’échelle massive de la conclusion de la série.

« Ca prend beaucoup de temps d’écrire et de tourner chaque saison. On fait, en gros, huit films »

Plus que 193h avant la fin de la série

La saison 4 de Stranger Things était déjà très longue. Divisée en deux parties, celle-ci était composée de neuf épisodes, tous durant plus d’une heure, et son final, lui, affichait une durée de 2h22. On peut s’attendre à ce que cette dernière saison de la série Netflix reparte sur les mêmes bases et aille même plus loin. Toutefois, pas sûr que cela rassure vraiment les fans. Après tout, la longueur de la saison 4 avait largement été critiquée par les spectateurs.

L’ultime saison de Stranger Things est actuellement en production, on ne sait pas encore grand-chose autour de celle-ci, si ce n’est que l’histoire devrait directement reprendre là où la saison 4 s’est arrêtée. En mars dernier, Millie Bobby Brown, qui joue Eleven, déclarait qu’il restait environ neuf mois de tournage à la série. Ce final n’arrivera donc pas sur Netflix avant 2025.