Stranger Things saison 5 : oui, Max sera de retour dans le final sur Netflix et voilà comment

Max (Sadie Sink) aura un rôle important dans la cinquième et dernière saison de Stranger Things, même si on a du mal à imaginer comment.

En juillet 2024, Netflix dévoilait une première vidéo teasant la saison 5 de Stranger Things, faisant directement monter la hype pour le grand final de la série phare du N rouge. Prévu pour courant 2025, les huit derniers épisodes (tous devant durer autant qu’un long-métrage) auront la lourde responsabilité de terminer l’aventure de Mike, Eleven, Dustin, Lucas et compagnie, et on sait très bien que c’est loin d’être facile pour une production si attendue (demandez à Game of Thrones).

Et alors que Maya Hawke a annoncé que Netflix préparait un final immense pour la saison 5 de Stranger Things, on vient d’apprendre que Max (Sadie Sink) allait jouer un rôle très important dans la conclusion de la série. Attention spoilers !

Alors, qu’est-ce qui peut lui arriver de pire ?

Stranger Things est au haut Max pour la saison 5

De passage chez Variety, Sadie Sink et les frères Duffer (les créateurs de Stranger Things) ont donc évoqué le rôle qu’aurait Max dans cette dernière saison :

Sadie Sink : « Ils adorent que je coure. C’est tout ce que je peux dire.« Matt Duffer : « Elle va jouer un grand rôle dans cette saison. » Ross Duffer : « Mais nous ne voulons pas révéler comment c’est possible. » Matt Duffer : « C’est vrai, parce qu’elle est dans le coma. Je pense qu’elle a pris davantage confiance en elle en tant qu’actrice et dans ses choix. Nous avons tourné une scène avec elle l’autre jour qui était absolument déchirante. Je ne sais pas comment elle fait pour atteindre ce niveau. »

« And if I only could, I’d make a deal with God… »

Comme dit plus haut, Max se retrouve en effet dans le coma après l’attaque de Vecna à la fin de la saison 4, c’est pourquoi il est assez difficile d’imaginer comment Matt et Ross Duffer ont pu utiliser le personnage pour le final de Stranger Things. Mais désormais, on sait avec certitude que Maxine Mayfield se relèvera une nouvelle fois pour venir en aide à ses amis. Et vu les scènes de la saison 4, où elle était déjà dans une forme de transe, ce sera peut-être de manière télépathique qu’elle communiquera avec eux à travers des visions ou des rêves très réels.

Quoi qu’il en soit, il faudra tout de même patienter encore un petit moment avant de pouvoir assister à la conclusion de Stranger Things, qui, on l’espère, sera aussi marquante que le reste de la série.