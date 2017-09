A part Ça, les trésors perdus de Stephen King : Shining, le téléfilm censé effacer le film de Kubrick

Tous les week-end jusqu'à la sortie de Ça, la rédaction se penche sur une adaptation oubliée du maître de l'horreur !

Carrie au bal du diable, Shining, The Mist … L’œuvre foisonnante de Stephen King a logiquement servi de matrice à certains des grands films fantastiques de ces dernières décennies. Alors qu’approche la sortie du remake de Ça, que La Tour Sombre débarque sur les écrans et que la série Mr. Mercedes démarre, la rédaction vous propose de revenir sur les adaptations de King.

Mais pas n’importe lesquelles : pas les chefs d’œuvres ultra-commentés, pas les réussites éclatantes ou les perles du genre. Non, derrière ces emblèmes bien connus se niche une tripotée d’adaptations beaucoup moins connues, qui composent un coffre à trésors horrifiques particulièrement réjouissant.

Films fous, inclassables, ratés, malades ou incompris... chaque week-end, Ecran Large plonge dans l’héritage bizarroïde du Maître de la Terreur, en vous proposant de revenir sur des adaptations peu ou mal connues.

Prenez un verre, vous allez en avoir besoin...

REDRUM KUBRICK

Stephen King est un auteur disert au sujet des adaptations de ses films, toujours partant pour les commenter, soutenir, ou encourager. Mais il en existe une qu’il n’a jamais loupé une occasion de vomir abondamment : le Shining de Stanley Kubrick.

À en croire le romancier, le problème viendrait du peu de fidélité entre les deux créations, le cinéaste légendaire n’ayant eu aucun scrupule à sacrifier ou transformer en profondeur d’importants pans du roman. Sauf que le King a soutenu nombre de longs-métrages ou séries qui n’ont pas hésité à bouleverser radicalement les univers qu’il a inventés. Très récemment par exemple, l’auteur a soutenu abondamment La Tour Sombre, film qui fit à son grand œuvre ce que les Vikings firent jadis subir aux villageoises normandes.

Mesdames et messieurs : le plus mauvais enfant acteur de ces 7 derniers siècles

À tel point qu’on se dit que ce que Stephen King ne pardonne pas à Stanley Kubrick, c’est d’avoir accouché d’une création qui concurrence la sienne, en cela que Shining est plus connu comme un film de Kubrick, qu’un livre de King. Un constat potentiellement douloureux, le métrage étant toujours considéré comme un grand chef d’œuvre et un jalon important du cinéma, quand le roman de King a pour sa part vu sa réputation pâlir avec les années, l’écrivain ayant depuis publié beaucoup de textes nettement plus aboutis.

Toujours est-il que tonton Stephen ne pouvait pas en rester là. Il embarque donc Mick Garris dans une mini-série qu'il écrit, afin de rendre justice à son texte. Scénariste de Hocus Pocus - Les Trois sorcières, celui-ci n'est pas étranger à King : il a réalisé La Nuit déchirée et une adaptation télévisée du Fléau. Le metteur en scène comprendra d’ailleurs rapidement qu’il y a une place à prendre aux côtés de King, pour qui est prêt à respecter servilement sa vision des choses.

Après Jack Torrance, voici Jack Trop Rance

NO FUN AND NO WORK

Le résultat est un téléfilm en trois parties de 87 minutes diffusé en 1997 (et en 2000 chez nous). Pour ce qui est de la fidélité, rien à dire : le récit respecte scrupuleusement le déroulé du roman. Qu’il s’agisse du ton général (King détestait la dimension « froide » de Kubrick), de la métaphore de l’addiction qui touchait alors le romancier, totalement cocaïné et cramé à la picole, ou des rebondissements, tout colle. Les fans hardcore retrouveront ainsi les buissons animés (terrifiants dans le texte de base), et une présence du fantastique renforcée.

Quant aux personnages, ils sont beaucoup plus proches de leurs versions papier. Mais c’est hélas un des problèmes principaux de cette nouvelle adaptation. Non seulement tous les acteurs jouent comme des pneus crevés, exception faite de Rebecca De Mornay, mais leur écriture les fait régulièrement passer pour des trépanés, quand Kubrick avait su leur conférer une ambiguité morale bienvenue.

Et le nouvel hôtel Overlook

Et le reste est à l’avenant. La direction artistique manque cruellement de caractère et trahit un budget bien insuffisant pour capturer l’essence horrifique de cet univers. Quant à l’intrigue, elle s’efforce avec tant de lourdeur de capturer chaque étape du texte que le rythme en devient passablement insupportable. Il faut ainsi attendre quasiment deux heures complètes pour le tempo s’accélère un chouïa et tente de s’extraire de ses interminables tunnels de dialogue. Les éléments inédits sont donc très pauvrement traités, quand ceux que nous connaissions déjà ne tiennent jamais la comparaison avec la créativité ravageuse de Kubrick.

LA PASSION DU KING

Pour autant, le téléfilm demeure une proposition extrêmement intéressante, en cela qu’elle permet de comprendre un peu mieux le rapport qu’entretient l’écrivain avec son propre travail, mais aussi un très sincère sentimentalisme, dont témoigne d’ailleurs l’épilogue, ultra-positif et lacrymal. Dans un délire à la Star Wars, Jack Torrance (interprété par Steven Weber) revient ainsi faire des poutous fantomatiques à son fils fraîchement diplômé.

Des maquillages qui tâchent

En creux, cette adaptation toute pétée a cela de touchant qu’elle révèle quelques unes des angoisses du maître, ainsi que la dimension rédemptrice qu’a pu revêtir Shining, dans lequel il narrait rien moins que la descente aux enfers d’un addict, qui parvenait juste à temps à sauver sa famille – et son âme de l’enfer auquel ils étaient promis.

On conçoit dans ces conditions que la conclusion du Shining de Kubrick, dans laquelle apparaissait une terrible image de Jack Torrance, faisant de lui un des fantômes absorbés par l’hôtel Overlook à jamais, soit pour King une véritable violence.