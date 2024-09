Resident Evil : déjà un nouveau film en préparation, après les flops sur Netflix et au cinéma ?

La rumeur dit qu’on nouveau film Resident Evil se prépare, et avec un réalisateur qui donne très, très envie cette fois.

Comment se porte la marque Resident Evil ? Les jeux vidéo disent que tout va bien, grâce à des remakes de haute volée (exception faite de l’affreux Resident Evil 3), et le succès de Resident Evil 7 et Resident Evil : Village. Mais c’est un autre son de cloche du côté des adaptations.

En 2021, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City devait relancer la saga au cinéma, mais il s’est vautré au box-office. Après les six films menés par Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich, qui ont été des succès étonnamment solides et stables au fil des années, c’était la douche froide. En 2022, Netflix a mis un clou dans le cercueil avec une abominable série Resident Evil, annulée après seulement une saison.



A lire aussi On a classé tous les films Resident Evil, du pire au meilleur

Serait-ce la fin de Resident Evil sur les petits ou grands écrans ? Personne n’est dupe, mais personne n’aurait pu imaginer la rumeur du moment : un nouveau film serait déjà en préparation, et cette fois il y aurait un réalisateur digne de ce nom aux manettes.

Moquez-vous, mais cette saga reste un succès fou

BARBARE BARBAQUE

C’est à prendre avec des pincettes parce que ça vient de The InSneider, souvent fiable sauf quand il ne l’est pas. Mais c’était trop tentant pour ne pas en parler : Zach Cregger serait en train de travailler sur un nouveau film Resident Evil pour Sony.

Zach Cregger, c’est le réalisateur de Barbare, petit phénomène horrifique sorti sur Disney+ en France en 2022. Pour son premier film en solo, il avait marqué un joli coup, en racontant l’histoire d’un séjour Airbnb qui tourne au cauchemar à cause d’une étrange chose cachée dans la cave. Barbare reposait sur ce mystère, mais disons que celles et ceux qui l’ont vu savent que Zach Cregger est parfaitement capable de filmer des couloirs obscurs, des décors sinistres, et une chose tapie dans l’ombre qui cherche à mettre la main sur ses victimes.

Le réalisateur a la cote, et a tourné en 2024 son prochain film : Weapons, une histoire d’horreur encore mystérieuse, avec Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong et Alden Ehreinreich, qui sortira en janvier 2026.

Jill qui descend dans la cuisine, dans Resident Evil 1

OÙ VA RESIDENT EVIL ?

Très vaguement adapté des deux premiers opus de la saga culte, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City était évidemment pensé comme le début d’une nouvelle franchise, plus proche des jeux vidéo puisque quasi tous les personnages majeurs étaient de la partie (Claire et Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy). L’apparition d’Ada Wong dans la scène post-générique et la résurrection de Wesker devaient ouvrir des portes familières de la mythologie.

Tout n’était pas à jeter, mais bon…

Mais avec seulement 42 millions au box-office pour un budget de 25 millions, le film réalisé par Johannes Roberts a été un bide. A titre de comparaison, le plus petit score de la saga Resident Evil avec Milla Jovovich est au-dessus de la barre des 100 millions, pour un budget un peu plus élevé. Le sixième épisode, Resident Evil : Chapitre final, a même explosé les records avec plus de 314 millions, pour un budget de 40 millions.

Tout sauf cette série Resident Evil

Peu importe ce qu’on pense des films, c’est un modèle de réussite et de stabilité au rayon adaptations de jeux vidéo, les films ayant réussi à s’imposer sur le marché international pour contrebalancer des recettes moins solides sur le sol américain. Nul doute que les producteurs espèrent recréer ce miracle délirant à l’avenir.

Resident Evil va t-il avoir droit à un nouveau lifting au cinéma ? En tout cas, avec un tel réalisateur, il y a de quoi rêver – d’une adaptation enfin fidèle à l’ambiance silencieuse, l’horreur poisseuse et le bestiaire répugnant des premiers jeux.