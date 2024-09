The Deliverance sur Netflix : ce personnage dingo expliqué par le réalisateur du film d’exorcisme

The Deliverance démarre bien sur Netflix et Lee Daniels est revenu sur l’étrange personnage d’Alberta, interprété par Glenn Close.

Sorti sur Netflix le 30 août dernier, The Deliverance n’a pas beaucoup convaincu la rédaction (voir notre critique de The Deliverance) à cause de son scénario peu inspiré et des scènes d’épouvantes ridicules. Première incursion dans le cinéma d’horreur, Lee Daniels y a rassemblé un casting composé d’Andra Day, Glenn Close ou encore Mo’nique (que le réalisateur retrouvait quatorze ans après Precious).

Lee Daniels s’est inspiré d’une histoire vraie dont il avait entendu parler, celle d’une famille persécutée par des démons et qui fait appel à un prêtre pour pratiquer un exorcisme. La production du film ne s’est pas lancé avant 2022, mais le réalisateur avait en tête cette histoire depuis 2010. Et justement, le réalisateur est revenu dernièrement sur la genèse de son film d’exorcisme et ses différents choix pour le personnage de Glenn Close.

C’est lors d’une interview pour IndieWire et la promotion de son dernier long-métrage Netflix que Lee Daniels s’est donc attardé sur la performance de Glenn Close. Plus encore, il a détaillé la manière dont elle a dû s’adapter à ses exigences :

« Glenn ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds. Elle voulait juste travailler avec moi. Je lui ai dit de prendre un peu de poids, puis j’ai dit à la costumière de venir et de resserrer les costumes et elle a dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Qu’est-ce que je fais ? » Il lui a fallu une seconde pour vraiment rentrer dans le personnage et se laisser aller. »

Une affirmation qui a ensuite été corroborée par la principale intéressée qui a parlé de son expérience de tournage :

« C’était vraiment la première fois que je portais ces vêtements et que je commençais à entrevoir qui était cette femme. Tu ne peux pas porter ces habits et avoir en même temps conscience de ton corps. Et à partir de là, j’ai dit : « Oh ok, j’ai compris ». Je sais que peu importe ce que Lee me met, je reste la femme la plus sexy de la terre (rires). »

Une intervention qui porte à sourire et qui nous fait dire que le tournage entre les deux artistes a dû être une partie de plaisir. Et même si l’on peut être en désaccord avec le reste de l’article d’IndieWire qui affirme sans ambages que Glenn Close va sûrement enfin obtenir l’oscar pour le rôle d’Alberta, impossible de nier que l’actrice a toujours un sacré sens de l’humour. Pour se faire sa propre idée sur sa prestation, The Deliverance est toujours disponible sur Netflix.