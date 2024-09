The Deliverance : le film d’horreur de Netflix s’inspire d’une histoire vraie bien flippante

The Deliverance, le film d’horreur de Netflix réalisé par Lee Daniels, est inspiré d’une histoire vraie assez flippante.

Malgré ses évidents défauts, The Deliverance fait son petit bonhomme de chemin sur Netflix. Le nouveau long-métrage de Lee Daniels a été le troisième plus vu des films anglophones durant la semaine du 26 août (avec près de 15 millions de visionnages) et a même trusté la première place du top 10 quotidien dans de nombreux pays (dont les États-Unis ou la France, pour n’en citer que deux).

Et alors que le réalisateur a donné des détails sur ce personnage dingo de The Deliverance, on a également appris que son film d’exorcisme était inspiré d’une histoire vraie. Et comme vous vous en doutez, on ne peut pas dire qu’elle soit très rassurante.

À lire aussi Notre critique de The Deliverance

Ceci est un trou… Pose pas de question

The Deliverance True Story Edition

Tout commence en novembre 2011, lorsque Latoya Ammons, sa mère Rosa Campbell et ses trois enfants âgés de 7, 9 et 12 ans emménagent dans une nouvelle maison à Gary, dans l’Indiana. Et comme dans tout bon film qui fait peur (sauf que là c’est apparemment vrai), les choses s’enveniment très vite : seulement quelques jours après être arrivés, les membres de la famille remarquent que des mouches noires envahissent continuellement le porche.

Plus tard, Rosa Campbell commence a entendre des pas dans le sous-sol, ainsi que des portes qui grincent. Bonjour l’ambiance. Elle explique aussi avoir vu la silhouette d’un homme dans le salon et une empreinte de botte. Et l’horreur monte encore d’un cran lorsque Rosa affirme avoir été étranglée dans son sommeil, puis que l’un des enfants est retrouvé lévitant au-dessus de son lit. Le fils aîné aurait même été projeté d’un bout à l’autre d’une pièce par une force inconnue. Les yeux révulsés, en grognant, il aurait alors prononcé les mots « il est temps de mourir, je vais te tuer. »

Glenn Close ne sait pas quoi en penser

Quelques mois après le début des évènements, le médecin de la famille, Geoffrey Onyeukwu, est finalement contacté par Latoya Ammons. Celui-ci décrit des comportements délirants de la part des différents membres, mais d’autres individus sont témoins de situations identiques à l’intérieur de la maison, et notamment le père Michael Maginot, venu pour pratiquer un exorcisme.

Ce dernier interroge la famille, conclu qu’ils sont hantés par des démons et met en place trois exorcismes, dont un sur Latoya Ammons, pour tenter de faire disparaître les esprits. Finalement, dans le courant de l’année 2012, la famille décide de déménager à Indianapolis.

Un déménagement sympa quoi

Forcément, l’affaire se fait petit à petit connaître du grand public américain et la maison est rebaptisée « Demon House », « la maison du démon » en français. D’ailleurs, en 2014, le célèbre enquêteur du paranormal Zak Bragans achète le domicile pour 35 000 dollars et y tourne un documentaire, logiquement intitulé Demon House. Il fait lui-même face à des phénomènes étranges, et décide carrément de détruire le bâtiment début 2016.

Et désormais, c’est au tour de The Deliverance de nous faire revivre cette histoire. Si vous voulez à votre tour y plonger, le film de Lee Daniels est donc actuellement disponible sur Netflix.