Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 30 août au 5 septembre 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 30 août au 5 septembre 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

The Deliverance

Disponible le 30 août

Durée : 1h51

Ça parle de quoi ? Ebony Jackson, mère célibataire, repart à zéro et emménage avec sa mère et ses enfants dans une nouvelle maison… où vit déjà une force maléfique. Inspiré de faits réels effrayants.

Pourquoi il faut le regarder ? Pour les amateurs d’horreur sociale, ce long-métrage devrait faire l’affaire. The Deliverance semble à la fois effrayant et engagé, universel dans son traitement des faiblesses humaines et de la difficulté à lutter contre ses addictions. Si vous aimez les précédents films anti-racistes de Lee Daniels (Paperboy, Le Majordome), vous devriez retrouver cette patte dans The Deliverance, avec un aspect fantastique et angoissant totalement nouveau en plus. Il pourrait aussi plaire à ceux pour qui le catalogue Netflix manque de films d’horreur maison et pas trop durs, ainsi qu’aux potentiels amateurs de récits d’exorcisme dans la lignée de Conjuring.

Avis aux fans de Glenn Close, celle-ci livre manifestement une belle performance dans le film, comme à son habitude. Mo’nique et Andra Day, révélées chacune par Lee Daniels (dans Precious pour Mo’nique et dans Billie Holiday, une affaire d’État pour Andra Day), ne sont pas non plus en reste, d’après les retours.

Renfield

Disponible le 31 août

Durée : 1h33

Longlegs après que Satan ait gagné

Ça parle de quoi ? Mangeur d’insectes et serviteur de Dracula depuis des décennies, Renfield prend conscience du caractère toxique et narcissique de son maître. Leur relation doit changer, et vite !

Pourquoi il faut le regarder ? Parmi les derniers choix de carrière de Nicolas Cage, celui-ci est assez particulier. D’abord, parce que le voir en Dracula a quelque chose de délicieusement évident (il avait d’ailleurs connu un rôle un peu similaire dans Embrasse-moi, vampire), et ensuite parce qu’il s’agit de l’une de ses meilleures performances récentes. Dans cette comédie gore, il interprète donc le fameux suceur de sang aux côtés de Nicholas Hoult qui incarne Renfield, son légendaire sous-fifre. Comme on peut le comprendre, le film part de cette étrange relation et la parodie pour en faire une sorte d’étude des rapports toxiques (et pour finalement tourner au film de kung-fu, car pourquoi pas).

Au-delà de ce pitch original, le film réalisé par Chris McKay (Lego Batman, le film, comme quoi les chauves-souris se rencontrent) est surtout mémorable pour ses différentes scènes d’action, véritable défouloir rempli de sang et de viscères. Bon appétit !

À lire aussi Notre critique de Renfield

La saga Fast & Furious

Disponible à partir du 1er septembre, un film par jour

Durée : 1h45 en moyenne

Vincent Gasoil dans Rapide & Furieux

Ça parle de quoi ? Une des franchises de films d’action américaine les plus célèbres de l’histoire, centrée sur les courses de rue illégales, les braquages ​​et l’espionnage, avec en toile de fond une réflexion sur l’importance de la famille.

Pourquoi il faut le regarder ? Que peut-on dire de plus pour présenter Fast & Furious ? Cette saga d’action démarrée en 2001 est devenue au fil du temps, et malgré l’inégalité de ces différents opus, l’une des séries de films les plus connues de l’histoire. Porté par son acteur fétiche Vin Diesel, ainsi que par un casting doté de nombreux grands noms au fur et à mesure des épisodes (The Rock, Jason Statham, Jason Momoa, John Cena, Gal Gadot…), Fast & Furious fait qu’on le veuille ou non partie des franchises incontournables.

Alors certes, on peut lui reprocher un évident manque de subtilité, d’évolution et d’innovation, mais si vous désirez passer un bon moment devant une production qui pétarade à mille à l’heure, ça va sans doute vous plaire. Et puis, rien que pour l’interprétation de Dom Toretto par Vin Diesel, ça peut valoir le coup.

À lire aussi Notre critique de Fast & Furious 10

L’intégrale de Prison Break

Disponible le 4 septembre

Durée : 92 épisodes de 40 minutes environ

La Prison cassée

Ça parle de quoi ? Michael s’engage dans une lutte contre la montre : son frère Lincoln est dans le couloir de la mort, en attente de son exécution. Persuadé de son innocence mais à court de solutions, Michael décide de se faire incarcérer à son tour pour organiser leur évasion…

Pourquoi il faut le regarder ? Une autre série culte rejoint le N rouge, et ça risque de faire plaisir à pas mal de monde. Bon, bien que Prison Break se soit un peu éloigné de son postulat de base avec les saisons, rappelons que les premiers épisodes dépeignaient plutôt astucieusement les mésaventures des frères Scofield dans le milieu carcéral. Avec son iconique plan de prison tatoué dans le dos et son duo de frangins charismatique, la création de Paul Scheuring est rapidement devenue l’une des évasions les plus mémorables de la pop culture (même si on est pas au niveau des Évadés).

Portée par Wentworth Earl Miller et Dominic Purcell dans les rôles principaux, la série s’est aussi illustrée (notamment dans ses deux premières saisons) par sa mise en scène intelligente et esthétisée. Bref, une œuvre centrale des années 2000 à (re)découvrir.

Un couple parfait

Disponible le 5 septembre

Durée : 6 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Amelia s’apprête à intégrer l’une des familles les plus riches de Nantucket. Mais le jour de son mariage, on découvre un cadavre dans les parages et soudain, plus personne n’est à l’abri du soupçon.

Pourquoi il faut le regarder ? Avis aux fans des œuvres qui détruisent le modèle de la famille américaine parfaite (American Beauty, Big Little Lies, Sex and the City) et à ceux qui aiment les satires sur les ultra-riches (Sans Filtre, The White Lotus, Parasite). Un couple parfait semble surfer avec plaisir sur le malaise derrière une image lisse, tels certains films d’horreur à la Get Out. A moins qu’on y retrouve quelque chose d’un whodunnit à la A Couteaux Tirés ? Pour qui rêve d’allier moment de détente et réflexion politique et sociale, rien de mieux. Une série qui promet suspense et rebondissements.

Par ailleurs, le casting de la série est alléchant, avec à l’affiche Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson (This Must Be the Place, Le Pont des Espions, Blood Ties), Billy Howle (aperçu notamment dans Le Serpent), Jack Reynor (Macbeth, Sing Street, Midsommar) et même Isabelle Adjani dans un petit rôle.

MAIS AUSSI….

Respira, Soeurs de fortune, Outlast : Au bout de nous-mêmes, Si j’étais un homme, Sous les jupes des filles…