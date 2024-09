The Crow : Alex Proyas donne son avis sur le remake et il le torpille comme il faut

Alex Proyas a enfin donné son avis sur le remake de The Crow, et on peut dire qu’il n’y est pas allé de main morte (vous l’avez ?).

Si certains se demandaient si on pouvait avoir droit à une suite à la The Dark Knight pour le remake de The Crow, les doutes ne sont désormais plus permis. En effet, The Crow version 2024 s’est complètement crashé au box-office (actuellement 10 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget estimé à 50 millions), tout en recevant des avis majoritairement négatifs de la part de la critique. Bref, on ne peut pas dire que tout va bien pour le film porté par Bill Skarsgård.

Il faut d’ailleurs rappeler qu’Alex Proyas nous avait prévenu concernant le remake de The Crow, en avouant qu’il n’était pas du tout fan de l’œuvre de Rupert Sanders. Justement, le réalisateur du long-métrage original avec Brandon Lee a encore partagé son opinion sur cette nouvelle itération. Et globalement, on ne peut pas dire qu’il soit aussi poli que la dernière fois.

À lire aussi Notre critique du remake de The Crow

Un bisou du diable

The Crow, film à fric sans le fric ?

Sur sa page Facebook, Alex Proyas s’est donc employé à torpiller le remake de The Crow. Oui, il semblerait que le réalisateur australien ne porte vraiment pas le film dans son cœur, et il l’a montré via plusieurs posts. Il s’est d’abord amusé de l’échec critique et financier du long-métrage, notant que « les critiques sont brutales » et que « le box-office est un vrai bain de sang ». Et il ne s’est pas arrêté là, comme on peut le voir dans la publication ci-dessous :

« Je pensais que le remake [de The Crow] était une tentative cynique de grapiller de l’argent. Pas beaucoup d’argent à grapiller on dirait. »

Un peu plus tard, il a aussi reposté une critique d’un YouTubeur spécialisé cinéma, titrée The Crow – The Worst Movie Of The Year (The Crow – Le Pire Film De L’Année en français), en y ajoutant encore une fois un commentaire cinglant :

« La critique que nous attendions tous. C’est un peu comme fouetter un cheval mort maintenant, donc je pense que je vais m’arrêter après ça… jusqu’à ce qu’une autre critique marrante arrive ! »

Bref, Alex Proyas a bien tapé sur le remake de The Crow, et on ne peut vraiment pas lui en vouloir. En tous cas, si vous avez encore envie de voir le film après ça, il est actuellement disponible dans nos salles sombres.