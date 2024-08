Après Borderlands, démarrage catastrophique pour The Crow version 2024

The Crow, le nouveau film réalisé par Rupert Sanders avec Bill Skarsgård, débarque aux États-Unis et s’annonce déjà être un bide.

Presse américaine (20% sur Rotten Tomatoes, avec 82 références) et française (note de 1,7/5 sur Allociné avec 7 critiques) s’accordent à dire que cette version 2024/dark Sasuke de The Crow est un échec. Avec son esthétique clipesque/publicitaire peu inspirée, le nouveau film réalisé par Rupert Sanders ne semble pas avoir convaincu grand monde. Mais qu’en sera-t-il de son score au box-office ? Début de réponse avec le démarrage américain du The Crow version Bill Skarsgård.

The Crow version 2024, déjà un bide ?

Diffusée dans 2 752 salles de cinéma, la nouvelle adaptation du comics de James O’Barr devrait récolter dans les 4,6 millions de dollars de recettes sur l’ensemble de son week-end d’ouverture. Un démarrage pas bien glorieux qui pousse le film avec Bill Skarsgård hors du top 5 des meilleurs scores du week-end, derrière Deadpool & Wolverine (18,3 millions), Alien: Romulus (16,2 millions), Jamais plus (11,8 millions), Blink Twice (7,3 millions), The Forge (6,6 millions), mais aussi Twisters (5,8 millions) et la ressortie de Coraline (5,1 millions).

Cependant, notons que The Crow n’est pas une grosse production de studio. Il s’agit d’un film indépendant, bien que produit pour un imposant budget de 50 millions de dollars et racheté par le distributeur Lionsgate pour 10 millions, sans compter environ 15 millions de frais publicitaires (Deadline). Néanmoins, malgré des ambitions financières distinctes d’un Marvel, un démarrage à moins de 5 millions pour un budget de production de 50 millions de dollars n’annonce rien de bon pour l’adaptation de comics.

Boire pour oublier

À titre de comparaison, le Civil War réalisé par Alex Garland a également été produit pour 50 millions de dollars. Son démarrage a atteint les 25 millions de recettes. À l’issue de son exploitation, il a récolté 68 millions sur le sol américain et 122 millions au box-office mondial. La première adaptation de The Crow, mise en scène par Alex Proyas, a récolté plus de 11 millions de recettes lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis et plus de 50 millions sur toute l’année 1994 (sans prendre en compte l’inflation). Il a été produit pour 6 millions de dollars (JP Box-Office).

Ce The Crow version 2024 est donc bien parti pour être un méchant bide. Aussi, avec une réception critique et publique aussi négative, il est difficile de croire que le bouche-à-oreille puisse rattraper les pots cassés. Pour rappel, le film réalisé par Rupert Sanders est disponible dans nos salles de cinéma françaises depuis le 21 août dernier.