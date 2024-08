The Crow : critique dark Sasuke

Vincent doit mourir

« Je sais bien que c’est grotesque d’être gothique quand je fais la queue au Prisunic » chantaient les Fatals Picards. Voilà une bonne manière de résumer ce remake, pourtant décrit par son réalisateur comme « un film indépendant teigneux » dans Empire.

Une cascade marketing de haute volée : distribué par Lionsgate, The Crow est un produit hollywoodien tout ce qu’il y a de plus archétypal, tentant de se donner des airs de série B torturée à coups de gerbes de sang numériques, de regards noirs et de missionnaires prudes sous ecstasy.

Eric Bre-som

L’histoire reste globalement la même : Eric Draven et sa petite amie Shelly Webster sont brutalement assassinés. Eric obtient le droit de revenir d’entre les morts en tant que l’immortel The Crow, afin de se venger de ses agresseurs. À la différence qu’ici le récit s’attarde plus sur Shelly et sur la relation des amants maudits. Plutôt que de partir de l’élément perturbateur, le film déballe au préalable leur idylle accidentée, si bien que l’agression en question arrive très tard.

Autre variation : il comporte une sorte de dérivé du Skull Cowboy de la BD (coupé au montage dans le film d’Alex Proyas), Kronos, lequel récite l’exposition dans un décor de limbes industriel particulièrement insipide. Il énonce surtout la nouvelle règle : Éric est en fait chargé de faire la peau à son meurtrier Vincent Roeg, un homme cruel se nourrissant d’âmes joué par l’éternel industriel véreux Danny Huston. S’il parvient à ses fins, il pourra ressusciter sa petite amie, auparavant perdue à jamais.

L’équivalent cinématographique de la pop-punk moderne

Crow mignon

Un changement visant évidemment à atténuer un peu la noirceur du premier The Crow pour un public plus contemporain, mais qui témoigne d’une vraie volonté de réappropriation du personnage. Dans son très, très bancal Ghost in the Shell, Rupert Sanders essayait déjà un peu de prendre de la distance sur son modèle, en faisant ironiquement de la Major de Scarlett Johansson un robot générique en quête d’identité. Ici, quitte à devoir atténuer la brutalité tragique du film de 1994, il transforme un peu le thème général de l’intrigue.

Il n’est plus question de deuil, sujet qui avait fait la force à la fois du comics et du premier long-métrage, tous deux hantés par une véritable mort (celle de la petite amie de O’Barr, qui l’a inspiré, et celle de Brandon Lee), mais d’amour. L’enjeu pour Eric n’est plus d’encaisser la souffrance d’une absence, mais de montrer à quel point il peut souffrir pour un retour. Intéressante sur le papier, cette modification menaçait toutefois de virer à la niaiserie romantique. Et ça n’a pas loupé.

Bring me back to life

Expédiée en quelques dizaines de minutes, la rencontre entre les deux tourtereaux enchaine des clichés piochés dans les pires fanfictions Wattpad. Et ça ne s’arrange pas une fois qu’ils ont passé l’arme à gauche, avec ces visions pseudo-oniriques ridicules. Dans ce remake qui voudrait mettre la tragédie amoureuse au cœur de l’intrigue, leur relation est en fait conçue pour défiler dans un montage elliptique et musical, tel un long clip… voire une pub pour une quelconque marque de parfum.

A contre-nuit

R raté

Car c’est bien là la plus grosse concession faite au modèle hollywoodien auquel la promotion prétend échapper. L’histoire tragique de The Crow est intimement liée à une identité esthétique prononcée, conférant toute sa puissance à une mythologie hautement symbolique. Nécessité qu’avait parfaitement comprise Alex Proyas lorsqu’il enchainait les plans débullés dans son enfer urbain tantôt gothique, tantôt carrément expressionniste (expérimentations visuelles qu’il a poursuivies dans Dark City).

How it feels to chew 3 gums

Bien entendu, personne n’attendait de Sanders qu’il pompe allégrement la version de 1994. Reste que son alternative est tout sauf singulière. Ce look qu’il veut plus « ancré dans la réalité » (rires) est en fait très artificiel, mais bien moins évocateur. En réalité, comme bon nombre de ses petits congénères, il compte sur quelques scènes pour s’acheter une réputation de sale gosse, et notamment sur une séquence de carnage assez caractéristique de la violence post-Deadpool, plus cartoonesque que désespérée.

Que quelqu’un informe les réalisateurs américains que décrocher un classement R ne suffit pas à rendre un film plus mature ou plus sombre que la moyenne. Car malgré ses vagues débordements gores et son antihéros tatoué, The Crow échoue lamentablement là où il était destiné à échouer depuis plus d’une dizaine d’années : dans la moyenne.