The Crow : une suite à la The Dark Knight pour le personnage de Bill Skarsgård ?

Alors que The Crow vient de débarquer en France, le réalisateur Rupert Sanders imagine déjà d’autres aventures pour Eric Draven (Bill Skarsgård).

Dans un monde parallèle, même si The Crow ne vole pas aussi haut que son aîné, il n’était pas impossible que le film de Rupert Sanders parvienne à se faire une petite place au box-office. Avec son esthétique sombre, son statut de production classée R et son casting attractif (Bill Skarsgård en Eric Draven, la chanteuse pop FKA twigs pour interpréter sa malheureuse compagne), le long-métrage avait quelques cartes en main pour plaire. Malheureusement, The Crow s’est complètement crashé au box-office, ce qui met à mal certains plans.

En effet, alors que la productrice de The Crow a répondu aux critiques d’Alex Proyas sur le film, son réalisateur Rupert Sanders avait lui-même évoqué l’idée d’une possible suite… en cas de succès. C’est donc très mal parti.

C’est l’histoire d’une suite qu’on ne verra probablement jamais

The Crow, une suite et peut-être plus ?

Avant la sortie officielle du film au cinéma, Rupert Sanders a fait un passage chez The Hollywood Reporter. Durant cet entretien, il a alors parlé de l’avenir de The Crow. C’est là qu’il a déclaré qu’une suite était complètement envisageable, et il a même comparé Eric Draven au Batman de The Dark Knight, sous-entendant que son film pourrait être à l’origine d’une franchise :

« Est-ce que ça peut continuer pour une deuxième aventure ? Oui. Eric est un personnage incroyable, et à la fin du film, il est devenu quelque chose de nouveau. D’une certaine manière, c’est l’histoire des origines d’un personnage comme Batman, et je pense que le The Dark Knight de Bill Skarsgård pourrait ne pas être très loin. L’idée de le voir évoluer entre les mondes, et entre la vie et la mort, c’est très excitant. Il y a certainement un million de versions de ce que ça pourrait être, mais pour l’instant, je me suis concentré sur l’histoire d’Eric et Shelly et sur la finalisation de cette histoire sans aller plus loin. »

The Crow Crow

Bien que la comparaison avec The Dark Knight ne soit peut-être pas des plus pertinentes, on peut néanmoins être d’accord avec ce que dit Sanders dans la deuxième partie de sa réponse. Le monde de The Crow et son héros possèdent en effet un gros potentiel (trois autres longs-métrages sont même sortis après le premier film d’Alex Proyas, ainsi qu’une série), et il serait intéressant de voir ce qui pourrait être fait avec les moyens d’aujourd’hui.

C’était toutefois sans compter l’absolu rejet du grand public qui a décidé de complètement snober ce remake, le film ayant récolté moins de 5 millions de dollars pour son premier week-end aux Etats-Unis (pour un budget de 50 millions). Autant dire que voir un Rupert Sanders raconter sa propre histoire et exploiter un peu plus l’univers semble désormais un lointain rêve. Si vous voulez qu’il devienne réalité, il va falloir charbonner au cinéma, où le film est visible en France depuis le 21 août 2024.