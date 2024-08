The Crow : la productrice du remake répond aux critiques d’Alex Proyas

La productrice de The Crow a répondu à Alex Proyas, le réalisateur du film original, qui n’a pas du tout apprécié le remake.

En mars 2024, Alex Proyas déclarait que le remake de The Crow ne lui plaisait pas du tout, et alors qu’il vient de sortir en France, on est globalement d’accord avec lui. Nouvelle adaptation de la série de comics du même nom écrite par James O’Barr, cette réinterprétation avait la lourde tâche de passer après le long-métrage iconique de 1994, rendu culte autant par sa qualité que par son statut de film maudit après la mort de Brandon Lee.

Malheureusement, on ne peut pas dire que le metteur en scène Rupert Sanders ait réussi son coup, en témoigne ce scénariste qui a qualifié le remake de The Crow d' »inregardable ». Et alors qu’on a appris qu’Alex Proyas préparait un film de science-fiction sur des robots pour son retour au cinéma, l’un des producteurs du nouveau The Crow a tenu à répondre aux critiques du réalisateur de l’original.

The Crow : vrai mauvais présage

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Molly Hassell, productrice de The Crow version 2024, a tenu à défendre le film fasse aux critiques, notamment celle d’Alex Proyas. Voici ce qu’elle a déclaré :

« Ça devrait rendre les gens fiers. Je suis surprise que ça n’ait pas rendu les réalisateurs originaux plus fiers, car certes c’est un pas dans une direction différente, mais c’est une étape nécessaire pour aborder les thèmes si anciens de l’amour et de la perte. »

Ça parle d’amour ? Alors tout est pardonné !

Hum, on n’est pas convaincu… Certes, cette nouvelle adaptation prend un chemin assez différent de l’original, tout en traitant des mêmes thématiques, mais ce n’est pas vraiment ce que pointait du doigt Alex Proyas. L’Australien avait surtout critiqué sa qualité intrinsèque, notant que le premier The Crow était entouré d’une aura bien spécifique avec la mort de Brandon Lee, et qu’il était dommage que son héritage soit bafoué par ce remake.

Dans tous les cas, cela ne changera rien aux défauts du nouveau The Crow, qui, bien que sans doute paré de bonnes intentions, ne peut pas être considéré comme étant à la hauteur de son aîné. Si vous êtes quand même curieux et avez envie de le voir, le film est disponible en France depuis le 21 août 2024.