Russell Crowe faisait peur à tout le monde et même au studio, selon le réalisateur de ce film oublié

Russell Crowe était tellement effrayant qu’il a intimidé un paquet de ses collègues, et même le studio de ce film au joli casting.

Entre l’infâme Kraven le Chasseur, le ridicule (mais un peu drôle) L’Exorciste du Vatican et Thor: Love and Thunder, il est un peu difficile de défendre la carrière de Russell Crowe dernièrement. On est loin des Gladiator, American Gangster ou Révélations (The Insider) de jadis, et ça fait un peu de peine de l’admettre. Malgré ses dérives des dernières années, l’acteur a joué dans un petit paquet de chefs-d’œuvre… mais aussi dans des films largement oubliés par le grand public.

Ben Affleck, Rachel McAdams, Robin Wright, Jason Bateman (et Russell Crowe bien sûr)… Ce casting particulièrement solide aurait pu promettre un énième succès dans la carrière du comédien, et pourtant le film signé Kevin Macdonald fait partie de ses rôles les plus confidentiels. Pour l’anecdote, le rôle de Crowe a failli être donné à Brad Pitt, qui a finalement laissé tomber le film. On parle bien sûr de Jeux de pouvoir, ce thriller sur le meurtre de l’assistante d’un membre du Congrès américain. Sur le tournage, Crowe faisait peur à tout le monde, et le film a été une suite d’événements douloureux pour Kevin Macdonald.

Russell Crowe pas commode

Kevin Macdonald a raconté, dans un large entretien accordé au Hollywood Reporter sur toute sa carrière, que Jeux de pouvoir a été une expérience particulièrement difficile, à commencer par quelques différends avec Brad Pitt. Le cinéaste a passé des mois à réécrire le scénario avant de le donner à l’acteur. Réponse de l’intéressé : “Je déteste.” Bonne ambiance. Macdonald continue :

« Et ça, c’était juste le début d’une longue expérience très Hollywoodienne. Un certain type de cinéma hollywoodien, complètement gaspilleur, où ils essaient quand même de faire des films intelligents et de qualité. »

Il a pourtant l’air facile d’accès, comme ça

Un plateau entier a été réaménagé à Los Angeles (ce qui a coûté une fortune) au lieu de tourner directement à Washington, parce que Brad Pitt voulait rester près de sa famille. Mais finalement, le rôle de Pitt est allé à Russell Crowe, et ça n’a pas rendu les choses plus reposantes.

« Je ne pense pas trahir un secret en disant que Russell Crowe est quelqu’un d’assez difficile, et il intimidait le studio à tel point qu’ils n’osaient même pas venir sur le plateau. » « Je leur disais : “Mon dieu, c’est un cauchemar ! Je ne contrôle plus rien, les mecs, on dépense une fortune !” Et eux me répondaient — en restant à distance — “Mais non, tu fais un super boulot !” »

Difficile d’imaginer des studios tellement peureux qu’ils sont incapables d’approcher l’acteur de leur film, à moins que Russell Crowe ne soit un vrai tyran. Et justement, l’acteur s’apprête à incarner un véritable tyran dans Nuremberg de James Vanderbilt, puisqu’il jouera le nazi Hermann Göring.

Il sera aussi bientôt à l’affiche de Unabom, un film réalisé par Janus Metz (Andor) tiré de faits réels, sur une terrible série d’attentats aux États-Unis. Pas de dates de sortie prévues pour ces projets, mais on les attend au tournant (et on espère qu’ils relèveront le niveau des dernières performances de ce cher Russell).