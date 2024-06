« Inregardable » : le remake de The Crow avec Bill Skarsgård est horrible selon ce scénariste

Après Alex Proyas, le réalisateur du film original, un scénariste anciennement lié au projet a donné son avis sur The Crow, et c’est apparemment affreux.

Avec la première bande-annonce presque rassurante de The Crow, on se disait que le remake du film culte des années 90 tant attendu (et tant redouté) allait peut-être nous surprendre. Si la présence du réalisateur Rupert Sanders (Ghost in the Shell, Blanche-Neige et le chasseur) n’était pas la meilleure des nouvelles, le fait d’avoir choisi le génial Bill Skarsgård pour interpréter le rôle principal intrigait beaucoup.

Mais malheureusement pour le film (et pour nous), il semblerait que le résultat ne soit pas à la hauteur des espérances. Alors qu’Alex Proyas a dit que le remake de The Crow ne lui plaisait pas et que Bill Skarsgård a révélé qu’il aurait préféré une autre fin pour le remake de The Crow, un scénariste passé par le projet a donné son retour sur le long-métrage de Rupert Sanders…et ses propos sont loin d’être positifs.

On y a cru, mais apparemment il est bel et bien mort

The Crow, aussi horrible que le destin de son héros ?

La mise en place du remake de The Crow a été un véritable chemin de croix, et ça, Cliff Dorfman le sait très bien. Le co-scénariste du film Warrior avec Tom Hardy et Joel Edgerton a en effet été lié au projet pendant un temps, avant que le studio décide de changer de direction. Depuis, il a pu avoir accès au film terminé et disons-le franchement, il n’a pas mâché ses mots. Dorfman a ainsi partagé sa réaction sur les réseaux sociaux pour ensuite la supprimer, mais Movie Web a eu le temps d’en faire une transcription :

« Dans l’hypothèse où quelqu’un voyait une projection du The Crow que Lionsgate va sortir en août, cette personne pourrait dire « c’est horrible, c’est inregardable, ne gaspillez pas votre argent » ou « je n’arrive pas à croire que ce soit aussi mauvais par rapport à l’original ». Ça l’est. Et n’allez pas le voir. »

C’est Bill Skasse la gueule plutôt…

Ça sent vraiment de moins en moins bon cette histoire… Si on en croit le scénariste, il faudrait mieux laisser The Crow aux corbeaux, ce qui ne devrait pas rassurer ceux qui étaient déjà un peu hésitants. Quoi qu’il en soit, le film est toujours prévu pour le 21 août 2024 pour nous forger notre propre avis… si on décide de ne pas suivre les conseils de Cliff Dorfman.