Face au méga-flop, The Crow est sacrifié par le studio et va déjà arriver en VOD

Candidat au titre de pire film de l’année, le remake de The Crow avec Bill Skarsgård et la chanteuse FKA Twigs est sacrifié sur l’autel de la VOD.

Pendant que le réalisateur Rupert Sanders se gargarise lors de diverses interviews concernant l’avenir de The Crow, qu’il voit comme celui de The Dark Knight, avec une voire plusieurs suites très sombres et violentes, c’est bel et bien la dure réalité qui est noire comme la nuit. Le remake est tellement mauvais que même Alex Proyas, réalisateur du The Crow de 1994, a détruit le film et s’en est moqué (sans passé par quatre chemins) sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que le remake de l’icône gothico-cold wave The Crow avec Brandon Lee s’est lamentablement pris les pieds dans le tapis du box-office. Avec un budget de 50 millions de dollars, le film n’a pour l’heure rapporté que 18 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Autrement dit, pas grand-chose. Pour sauver les meubles, la maison de production Lionsgate a donc décidé de sacrifier le film de Sanders, et de le livrer sur l’autel de la VOD.

Insérer musique de My Chemical Romance

De cape et The Crow

Le site When To Stream a révélé l’information avant même toute confirmation ou infirmation de la part de la boîte de production Lionsgate. Après à peine trois semaines d’exploitation en salles, The Crow devrait arriver très bientôt dans la section des soins palliatifs de la VOD. D’après les sources de When To Stream et de Forbes, le long clip d’Evanescence de Rupert Sanders débarquera dans les services de vidéo à la demande à partir du vendredi 13 septembre 2024.

The Crow ira donc rejoindre les rangs composés par les œuvres ayant loupé le coche du succès en salle en 2024, avec Les Guetteurs, Furiosa (quelle injustice), Horizon : une saga américaine Chapitre 1 ou encore The Bikeriders. Le film de Sanders connaît le même sort que l’horrible Borderlands, autre production de Lionsgate, qui a fini dans les services de VOD trois semaines après son arrivée en salles.

« J’aurai voulu être un gothiiiiiiiiiique »

Rahan, fils de Ze Crao

Visiblement, Lionsgate n’a pas attendu que les corbeaux viennent se repaitre du cadavre de The Crow pour pousser le film vers la sortie en VOD. Impossible de savoir si la maison de production au lion avait prévu d’envoyer le cauchemar de Rupert Sanders vers la VOD aussi rapidement après sa sortie. Toujours est-il que ce pourrait être un excellent coup pour la boîte de production afin de temporiser et de limiter la casse. Car si dans l’inconscient collectif, l’idée d’un passage rapide du cinéma vers la VOD a tout l’air d’être un aveu d’échec, la VOD peut être très rentable.

Dans un article de The New York Times datant de juin 2023, le magazine avait révélé que la VOD pouvait être extrêmement lucrative. En prenant l’exemple du studio Universal, le NY Times avait montré que le studio avait engrangé plus d’un milliard de dollars de recettes en trois ans grâce à la VOD.

Lionsgate regardant amoureusement la VOD

Le NY Times s’appuyait entre autres sur les recettes VOD apportées par le film Super Mario Bros. qui a rapporté 75 millions de dollars, Jurassic World 2, Les Croods 2 et Tous en Scène 2 qui ont chacun rapporté 50 millions de dollars, et M3GAN qui a fait gonfler le portefeuille de 25 millions de plus. La VOD est d’autant plus lucrative qu’alors qu’un studio ne récupère que 50% de recettes sur un ticket de cinéma aux États-Unis, il encaisse 80% du tarif d’un film en VOD.

De là à dire que The Crow version 2024 pourra connaître une nouvelle vie grâce à la vidéo à la demande, il y a tout de même un gouffre qu’on s’abstiendra de vouloir franchir. Contrairement à Eric Draven revenu d’entre les morts pour venger sa bien-aimée, on préférerait que ce The Crow là reste dans les limbes pour toujours.