The Crow : Bill Skarsgård aurait préféré une autre fin pour le remake, désastre en approche ?

Le remake de The Crow par Rupert Sanders avec Bill Skarsgård débarque enfin dans nos salles et… se fait déjà descendre par son acteur principal.

Après des années houleuses de développement, le remake de The Crow, mythique film de 1994 ayant connu un fin tragique sur son tournage avec la mort de Brandon Lee, est enfin bientôt dans nos cinémas. Vu les coulisses tragiques du film d’origine, nombreux sont les détracteurs de ce nouveau projet. Le réalisateur de l’original, Alex Proyas, est même le premier à ne pas aimer le remake de The Crow.

Rien qui n’empêchera le film de sortir malgré tout. Au contraire, Lionsgate et FilmNation Entertainment, les distributeurs de The Crow version 2024, font de leur mieux pour promouvoir leur poulain controversé. Problème : ils n’ont pas l’air d’avoir donné le brief presse à Bill Skarsgård qui a publiquement déclaré ne pas vraiment aimer la fin de ce remake.

Bill en chemin pour détruire la comm’ du film

The Crow : Vivement la (vraie) fin

C’est dans les colonnes d’Esquire que l’acteur de Ça et de Boy Kills World s’est exprimé sur la fin du film, et sur ce en quoi elle le dérangeait. Après avoir expliqué qu’il sentait une certaine distance entre lui et l’œuvre depuis la fin du tournage (il y a déjà deux ans de ça), le comédien déclare qu’il aurait surement voté pour une autre fin, et dans ses propres mots :

« Personnellement, je préférais quelque chose de plus définitif [pour la fin].«

« Tu vas pas me crowar«

L’acteur a fortement suggéré qu’Hollywood avait fait du Hollywood pour e remake et avait choisi de faire une fin ouverte, non pas par volonté artistique, mais plutôt pour se laisser la possibilité de créer une franchise en cas de succès du film. La version avec Brandon Lee, elle, était assez terminale (logiquement) et ne laissait aucune place au doute (même si des suites sont sorties, elles étaient séparées de l’original).

Le fait que Bill Skarsgård lui-même révèle ces informations est donc relativement inquiétant. En général, les acteurs en tournée promotionnelle ne cherchent pas à dévaloriser le film dans lequel ils jouent, mais plutôt… à le vendre. Quoi qu’il en soit, pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu’au 21 août 2024, date de sortie du film dans nos salles.