Cinéma vs IA : le studio de John Wick et Borderlands franchit une limite inquiétante

La société Lionsgate s’est associée à Runway, une entreprise spécialisée dans l’IA générative.

Est-ce que Lionsgate a décidé d’enchaîner les décisions un peu pourries, histoire de voir où se situe le fond du puits ? Après avoir distribué le méga navet The Crow, qui a été sacrifié sur l’autel de la VOD, et la purge intersidérale Borderlands qui a lui aussi été lancé en VOD pour limiter la casse, voilà que la maison de production vient de révéler un partenariat avec une société spécialisée dans l’intelligence artificielle générative. Une association dont l’annonce a fait un tollé sur la place publique.

Et pour cause, le sujet de l’IA reste plus que délicat dans les milieux artistiques. Guillermo del Toro s’était déjà exprimé sur la question de l’IA et avait expliqué que « c’est de la merde », James Cameron a même prédit une guerre contre les IA, et il s’agit de l’un des sujets de revendications récurrents des scénaristes et artistes (c’était l’un des sujets de la grève de la SAG-AFTRA de l’an dernier), non seulement au cinéma, mais aussi dans l’industrie du jeu vidéo. Alors ce partenariat entre Runway et Lionsgate est perçu comme un premier pas vers une dangereuse pente glissante.

Le public à l’annonce de ce partenariat

Open the Lionsgate of Hell

Dans un communiqué de presse officiel, Michael Burns, vice-président de Lionsgate, a déclaré que Runway aurait accès à son catalogue (Hunger Games, John Wick, Saw) et interviendrait dans les processus créatifs de création de contenu au niveau des préproductions et des postproductions. Selon ses dires, des réalisateurs de l’écurie Lionsgate seraient ravis de pouvoir compter sur les procédés de l’IA dans leur champ créatif. Lionsgate aurait une vision précise de ce qui doit être fait en interne : des économies de coûts de productions.

« Runway est un partenaire visionnaire et de premier plan qui nous aidera à utiliser l’IA pour développer des opportunités de création de contenu à la pointe de la technologie et peu gourmandes en capital. Plusieurs de nos réalisateurs sont déjà enthousiasmés par les applications potentielles de l’IA dans leurs processus de préproduction et de postproduction. Nous considérons l’IA comme un outil formidable pour augmenter, améliorer et compléter nos opérations actuelles. »

Trop dark

Concrètement, le studio Runway devrait aider les réalisateurs en créant du contenu cinématique, qui pourra ensuite être édité à la guise des cinéastes via des outils propres à Runway. Cristóbal Valenzuela, cofondateur et PDG de Runway, y est également allé de son commentaire sur ce rapprochement avec Lionsgate, en réaffirmant le fait que Runway serait là pour seconder les cinéastes dans leur démarche créative, et non pas pour les supplanter.

« Nous nous engageons à fournir aux artistes, aux créateurs et aux studios les outils les plus performants et les plus puissants pour améliorer leurs flux de travail et leur permettre de donner vie à leurs histoires d’une nouvelle manière. L’histoire de l’art est l’histoire de la technologie et ces nouveaux modèles font partie de nos efforts continus pour construire des supports transformateurs pour l’expression artistique et créative. Les meilleures histoires n’ont pas encore été racontées. »

Bien qu’il s’agisse officiellement du premier partenariat entre Runway et un maison de production hollywoodienne, en réalité la société de Cristóbal Valenzuela avait déjà un pied dans le cinéma, puisque son entreprise est déjà associée au festival de Tribeca, où elle a pu présenté des courts-métrages réalisés à l’aide d’outils d’intelligence artificielle générative. Est-ce qu’un Borderlands ou un The Crow réalisés avec l’aide de l’IA aurait été pire que le résultat obtenu ? Voilà une question à 1000 points.