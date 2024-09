« P*tain, non » : pour Guillermo del Toro, l’IA est incapable de créer de l’art et de l’émotion

Sujet désormais récurrent autour des tables rondes des créatifs, l’intelligence artificielle ne fait pas peur à Guillermo del Toro.

Les comptables d’Hollywood et de la Silicon Valley aimeraient bien faire croire au public que l’intelligence artificielle sera la prochaine révolution apportée au septième Art. Après l’ajout du son, de la couleur, la création des images de synthèse, et la 3D (arrêtez de rire), ce serait l’utilisation de l’IA qui pourrait bouleverser le cinéma. On parle ici d’IA générative, capable de produire du contenu à partir d’instructions simples.

Le sujet de l’intelligence artificielle devient de plus en plus prégnant sur la scène artistique internationale, que ce soit dans le domaine des arts graphiques, de la musique, du cinéma, ou du jeu vidéo. Guillermo del Toro s’était déjà exprimé sur la question de l’IA et avait expliqué que « c’est de la merde », avec toute la verve qui le caractérise. Le réalisateur de La Forme de l’eau a de nouveau été interrogé sur le sujet de l’IA et de la place qu’elle gagne dans l’art, et sa réponse est claire et nette.

Le Faune et la flore

Guillermo del Toro par les cornes

Interviewé lors du BFI London Film Festival, le réalisateur du Labyrinthe de Pan est de nouveau revenu sur le sujet de l’IA, face auquel il ne mâche pas ses mots. À ses yeux, les IA sont juste bonnes pour créer quelques images, ou plus précisément des « écrans de veille » tout juste crédibles. Les IA seraient incapables de véhiculer des émotions et c’est pourquoi elles ne remplaceront jamais le travail humain.

« L’IA a démontré qu’elle pouvait créer des écrans de veille à peu près convaincants. C’est essentiellement cela. La valeur de l’art n’est pas liée à son coût ou au peu d’efforts qu’il requiert, mais à la quantité de risques que l’on prendrait pour être en sa présence. Combien les gens paieraient-ils pour ces écrans de veille ? Vont-ils les faire pleurer parce qu’ils ont perdu un fils ? Une mère ? Parce qu’ils ont mal vécu leur jeunesse ? Putain non. »

Guillermo Del Toro on AI, emotion and the value of art.



Watch the full In Conversation on our YouTube channel.@RealGDT pic.twitter.com/XxO05Fpea7 — BFI (@BFI) September 17, 2024

Skynet

Qui plus est, l’IA reste à l’heure actuelle un outil, qui répond à la demande de celles et ceux qui tapent sur leurs claviers pour exiger des productions d’images, animées ou fixes. Elle reste donc un système utilitaire, sans vision créative propre. De ce fait, elle est vide d’émotion, et ne pourrait être que le reflet d’une partie de la pensée de son utilisateur. ChatGPT et DALL-E ont beau apprendre vite, il y a encore un gouffre à franchir avant que ces systèmes soient capables de produire leurs propres émotions, ou du moins de les simuler.

En attendant ce moment, et sûrement l’apocalypse façon Skynet qui s’en suivra, ces machineries restent pour le moment cantonnées à certains domaines précis dans le domaine de l’audiovisuel. Leur utilisation a pour but de gagner du temps et faire des économies de coût de production en accélérant et automatisant certains systèmes et processus de génération d’images. Le CNC a d’ailleurs produit une étude très complète sur le sujet, disponible en libre accès sur son site, et présentée lors de la journée CNC « Créer, produire, diffuser à l’heure de l’intelligence artificielle ».

Apprendre l’amour à une IA

La prochaine œuvre de Guillermo Del Toro (garantie sans IA) sera son Frankenstein qu’il réalise pour Netflix. Avec Jacob Elordi (Elvis dans le Priscilla de Sofia Coppola) dans le rôle titre, le film devrait sortir en 2025. Le réalisateur travaillerait toujours à l’adaptation des Montagnes hallucinées, d’après la nouvelle de Lovecraft, et de The Buried Giant, un film d’animation en stop-motion basé sur le roman éponyme de Kazuo Ishiguro.