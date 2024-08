Guillermo del Toro : on a classé ses 12 films, du meilleur au moins bon

Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, Hellboy... on a essayé de classer les 12 films du grand Guillermo del Toro.

Pour qui aime les monstres et autres créatures étranges, sa filmographie est un véritable trésor. En plus de 30 ans de carrière, Guillermo del Toro s'est façonné un univers bien à lui quoique incroyablement accueillant, alternant grosses machines hollywoodiennes et drames fantastiques multi-récompensés. Après avoir consacrés articles, vidéos et autels à son œuvre, il ne restait à la rédaction d'Ecran Large qu'à la traiter dans son intégralité.

Et puisque Google aime les classements, il a fallu se déchirer pour en établir un. Le résultat de nos compromis, comprenant peut-être quelques audaces mécaniques, ne doit pas éclipser l'essentiel : sans ces 12 long-métrages, nos vies seraient bien plus fades.

Un cinéaste fra-Pan

12. Mimic

Sortie : 1997

Durée : 1h45

Avec un beau visuel de vieux DTV moisi

Bien évidemment que Mimic finit dernier du classement, puisque c'est le moins del Toro des del Toro. Le cinéaste n'a pas caché que c'était encore à ce jour sa pire expérience avec l'industrie hollywoodienne. Le coupable : le producteur Harvey Weinstein, qui n'aimait tellement pas sa vision du film qu'il a essayé de le virer. L'actrice Mira Sorvino a pris sa défense, mais le co-patron du studio Miramax s'est vengé en gardant le final cut (chose malheureusement complètement normale à Hollywood).

Le film Mimic sorti en salles n'est donc pas celui de Guillermo del Toro. Même le director's cut qu'il a pu remonter en 2008, avec six minutes supplémentaires, n'a pas pu tout réparer selon le cinéaste. Que reste t-il alors de ce cauchemar typique de Hollywood ? Une série B crasseuse et diablement efficace, preuve que même dans les filets d'un producteur véreux (et depuis reconnu coupable de viol et agression sexuelle, pour rappel), un petit quelque chose de Guillermo del Toro a survécu.

"Ils sont là ! Dans les campagnes !"

Au-delà des motifs obsessionnels de son cinéma (insectes, horloges, et recoins sombres), Mimic rejoue l'éternel match entre la monstruosité et l'innocence, si cher aux yeux de Guillermo del Toro. La niaiserie est omniprésente, notamment avec les personnages de Mira Sorvino et Jeremy Northam, et cette fin ridicule. Mais heureusement, la cruauté n'est jamais très loin. En témoignent quelques scènes purement horrifiques, notamment la mort des deux enfants dans le métro ou celle du personnage de Josh Brolin.

Mais la grande qualité de Mimic est certainement d'embrasser sa dimension série B dans une réjouissante deuxième moitié se déroulant dans les égouts des égouts (c'est-à-dire : les égouts sous les égouts). En piégeant tous les personnages dans ce décor idéal de film d'horreur, Guillermo del Toro peut enfin s'amuser. Et là, Mimic devient le petit spectacle mi-grand-guignol mi-apocalyptique attendu.

11. Blade 2

Sor...