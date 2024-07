Michael Mann dévoile sa liste de films préférés (et c’est un sans-faute)

Alors qu’il travaille activement sur Heat 2, le réalisateur Michael Mann a révélé sa liste de films favoris et il y a du très lourd.

Pendant que la production de Heat 2 se poursuit, le réalisateur Michael Mann a pris le temps d’aller s’inscrire sur le réseau social Letterboxd, réseau dédié aux cinéphiles souhaitant partager leurs bons et mauvais goûts en matière de cinéma. Dans le cas de Michael Mann, difficile de parler de mauvais goût, puisque le réalisateur a établi une liste de 14 chefs-d’œuvre intemporels.

Dans ce répertoire hétéroclite de qu’il a désigné comme celui de ses « films favoris« , le réalisateur de Ferrari a démontré le très large éventail de ses goûts cinématographiques. En effet, il est allé puiser tout autant dans des chefs-d’œuvre d’expressionnistes que des classiques contemporains fantastiques.

Comment on attend ceux qui diront du mal de la liste

Autant l’hiver éclate, que l’hétéroclite

Voici donc la liste de 14 films triés sur le volet par Michael Mann, publié sur sa page Letterboxd :

Si le réalisateur de Ferrari a déclaré qu’il s’agit de ses films favoris sans ordre ou classement précis, il a cependant placé Le Cuirassé Potemkine en haut de son podium personnel :

« Eisenstein a non seulement jeté les bases théoriques – une boîte à outils dialectique – d’une grande partie de la narration cinématographique du XXe siècle, mais il a également réalisé en 1924 l’un des plus grands classiques du cinéma, en appliquant la théorie au montage, à la composition et à la signification. Son influence sur le cinéma britannique, allemand et américain est énorme. »

À côté, Michael Mann n’a pas tari d’éloges concernant Fleur Pâle de Masahiro Shinoda, louant sa scène d’introduction inoubliable « un morceau saisissant de roman noir japonais d’après-guerre » ou Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos, le film le plus récent de sa liste, qu’il décrit comme « sauvagement, expressionnistiquement tordu. Kafka, s’il était drôle. Brillant« .

On est loin des univers de Michael Mann

Il a conclu son classement en mettant à l’honneur le très psychanalytique Le Labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro, qu’il a qualifié d’un de ses films préférés :

« Le Labyrinthe de Pan est l’un de mes préférés. Les contes de fées ne sont pas comportementaux, ils sont très freudiens. Ils utilisent des symboles, en particulier la jeunesse. Bruno Bettelheim a beaucoup travaillé sur la nature des contes de fées. Comme dans un rêve, les contes de fées ont le pouvoir d’envahir notre conscience à plusieurs niveaux au fur et à mesure que nous nous en imprégnons. C’est le génie particulier de Guillermo del Toro.«

Michael Mann est actuellement affairé à la production de Heat 2, dont le casting de choix qui devrait être composé de Timothée Chalamet, Adam Driver et Austin Butler, entre autres. Sans aucune date de sortie pour le moment pour ce film, on pourra toujours se rabattre sur le passionnant livre Heat 2, qui avait su faire preuve d’une science du thriller comme on en trouve peu.