Avec son méga-flop, Borderlands est sacrifié par son studio (comme Furiosa chez Warner)

Après s’être complètement raté au box-office, Lionsgate a décidé de sacrifier Borderlands d’Eli Roth pour limiter la casse.

Pour son démarrage outre-Atlantique, Borderlands s’est totalement crashé derrière le couple Ryan Reynolds-Blake Lively, et on ne peut pas dire que le film a fait mieux dans le reste du monde. Depuis sa sortie début août, le dernier long-métrage du très inégal Eli Roth a seulement rapporté 18,6 millions de dollars au box-office, pour un budget estimé à 115 millions de dollars. Ça pique.

Et même si le boss du studio du jeu vidéo a demandé au public de « donner une chance à Borderlands« , il est très dur d’imaginer que l’adaptation parvienne à trouver le chemin du succès via les salles sombres. En conséquence, Lionsgate a donc décidé de sacrifier le film pour tenter de sauver les meubles.

À lire aussi Notre critique de Borderlands

Borderlands au cimetière de la VOD

On s’y attendait et c’est finalement arrivé : après le méga-flop de Borderlands, le studio Lionsgate a donc annoncé que le film d’Eli Roth débarquerait bientôt sur le marché vidéo. La date précise serait le 30 août, soit trois semaines après le démarrage de l’adaptation en salles. Il rejoint ainsi plusieurs autres long-métrages de l’année 2024 ayant connu un destin similaire, comme Furiosa, The Bikeriders ou plus récemment Les Guetteurs.

Une chose est sûre, c’est sans doute le feu dans la maison Lionsgate vu le très court délai entre la sortie cinéma de Borderlands et sa sortie VOD (seulement 21 jours). On pourrait le placer dans la même catégorie que Shazam 2, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Le Dernier Voyage du Demeter ou encore The Fall Guy, qui avaient tous fait leur entrée sur le marché VOD respectivement trois à quatre semaines après leurs passages dans les salles sombres.

Mais qu’est-ce qu’on a fait pour en arriver là ?

Bien sûr, on ne sait pas si cette décision faisait partie du plan initial de Lionsgate ou si elle découle des performances décevantes du film. On peut par contre supposer que le désastre de Borderlands au box-office a précipité l’arrivée de l’adaptation sur le marché vidéo, en témoigne encore une fois le faible écart de temps entre sa sortie cinéma et ses débuts en VOD.

Toutefois, ce n’est pas forcément une mauvaise option tant ce secteur rapporte gros. C’est ce qu’expliquait en tout cas un article de The New York Times qui s’était justement intéressé au business du studio Universal, et notamment l’importance du marché de la VOD pour gonfler les recettes. L’article évoquait notamment les 75 millions de dollars supplémentaires engrangés grâce à la VOD pour le film Super Mario Bros., 50 millions pour Jurassic World 2, Les Croods 2 et Tous en scène 2, et 25 millions pour M3GAN.

Quand tu regardes la montagne de billets si petite qu’elle est même pas visible à l’écran

En trois ans à peine, le studio avait amassé un milliard de dollars grâce à la VOD, en faisant une source additionnelle de revenus conséquente, car elle n’empêche, a priori, pas le film de continuer sa route au cinéma. Il faut dire qu’un studio récupère bien plus sur la VOD (environ 80%) que sur les places de cinéma (50% pour un film américain diffusé dans des salles américaines, environ). Reste à voir si Borderlands parviendra donc à retrouver la forme du côté des plateformes et à sauver un peu la mise pour Lionsgate.