« Donnez une chance à Borderlands » : le boss du studio du jeu vidéo réagit aux critiques désastreuses

Le film Borderlands est un énorme désastre à la fois critique et commercial, mais le studio derrière le jeu veut vous convaincre que ça vaut le coup.

Sur bien des aspects, le film Borderlands d’Eli Roth sortie le 7 août est déjà un échec total. Le long-métrage est fusillé par la presse de manière généralisée (il affiche un score de 3 % sur Rotten Tomatoes et de 27/100 sur Metacritic) et le public ne semble pas au rendez-vous non plus. En effet, Borderlands a fait un démarrage catastrophique au box-office et vu ce qu’il a coûté (budget estimé entre 100 et 120 millions de dollars, hors marketing), il est parti pour être un bide majeur de 2024.

En même temps ça faisait un peu trop longtemps que les adaptations de jeux vidéo en films et séries n’étaient plus des fiascos. Il fallait bien qu’un désastre arrive à nouveau… et c’est tombé sur Borderlands. Malgré tout, la compagnie derrière le jeu vidéo, elle, minimise fortement l’impact que le film devrait avoir sur ses finances.

Take Two rassure

La franchise Borderlands a été créée par le studio Gearbox, qui a été racheté par Take-Two (après avoir été largué par Embracer) en mars 2024. Lors d’un entretien avec Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, IGN a abordé le sujet du film et sur les conséquences négatives possibles qu’il pourrait causer à l’entreprise. Car si on sait qu’une bonne adaptation de jeu peut avoir un effet positif sur les ventes de celui-ci (les cas The Last of Us et Fallout parlent d’eux-mêmes), peut-être pourrait-on craindre l’inverse en cas d’adaptation ratée.

On peut imaginer par exemple que le nom de Borderlands n’inspire désormais plus tellement les investisseurs. Ce qui serait mauvais signe pour la cote en bourse de Take-Two qui vient d’acquérir la licence. Pourtant, Zelnick semble ne pas être inquiet du tout. Selon lui, d’un point de vue financier, le film d’Eli Roth n’aura aucune répercussion sur l’état de sa société. Il a néanmoins insisté pour que l’on donne une chance au film malgré les critiques négatives.

On espère que Cate Blanchett a été payé cette fois-ci

Un peu de pitié pour Borderlands

« Laissons au film une chance. Beaucoup de gens ont travaillé très dur dessus. L’univers sur lequel le film se base est phénoménal, le casting est incroyable, et je pense que l’esthétique et l’ambiance du film sont vraiment formidables. Voyons donc ce que le public en pense. Mais pour répondre à votre question, non, la performance du film n’aura aucun impact financier sur nous ni sur la franchise.« Via IGN

Difficile d’être 100% d’accord avec son analyse du film, mais on ne peut évidemment pas attendre du patron de Take Two qu’il dise autre chose. Pour le moment, il doit attendre et espérer que le vent tourne éventuellement. On verra ce qu’il en est. Pour ce qui est des futures adaptations cinématographiques de jeux vidéo, Zelnick a affirmé qu’il serait « très sélectif. »

Bioshock est la prochaine adaptation de jeu vidéo produite par Take Two

Et pour le coup, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Car si Gearbox est bien coproducteur du film d’Eli Roth, Take Two n’a fait que récupérer la patate chaude et n’en a certainement pas initié la production. Celle-ci date de 2020. Et si la compagnie a tout intérêt à minimiser les dommages, elle n’a pas de responsabilité directe dans le fiasco.

En revanche, Take Two a un autre projet sur le feu dont il est bien à l’origine cette fois et qui implique une franchise de jeu vidéo célèbre : Bioshock. Il s’agit d’un film en cours de production chez Netflix (depuis 2022) pour lequel on ne sait pas grand-chose. On croise les doigts très fort pour que ce soit meilleur que Borderlands même si, d’après Zelnick, l’impact financier du film sera une fois encore anodin, quel qu’il soit. Ce qui est sans doute vrai quand on se souvient que GTA 6 débarque l’année prochaine… et que le jeu fera certainement la fortune de Take Two.