The Crow : Alex Proyas prépare un film de science-fiction sur des robots pour son retour au cinéma

Le remake de The Crow approche et Alex Proyas, réalisateur de l’original, se console en lançant un film de science-fiction.

S’il est derrière les films cultes Dark City et The Crow, Alex Proyas n’a pourtant réalisé que huit petits longs-métrages dans sa carrière en plus de trente ans. Il faut dire qu’après ces deux bijoux, le cinéaste a doucement commencé à glisser vers le moyen, voire le mauvais. I, Robot s’en sortait encore avec les honneurs en 2004 mais cinq ans plus tard, Prédictions a signé le début de la fin pour le cinéaste jusqu’à Gods of Egypt en 2016 qui s’était fait descendre de tout les côtés.

Le film avait en plus été un désastre commercial avec 150 millions de dollars récoltés dans le monde pour 140 de budget. Depuis, plus rien, hormis une promesse de série Dark City et un film, Sister Darkness qui n’a pas donné de nouvelle depuis 2022. Heureusement, cette fois-ci, Alex Proyas va vraiment faire son retour avec un long-métrage de science-fiction. Et on espère que le réalisateur retrouvera la patte de ses débuts.

Alex Proyas qui cherche les critiques qui descendent ses films

Alex Proyas : I, Robot Origins (pas vraiment)

C’est le journal Deadline qui a rapporté l’information : Alex Proyas a écrit et va réaliser une adaptation de la pièce de science-fiction de 1920 R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), du tchécoslovaque Karel Čapek. Selon le synopsis, on y suivra « Helena, qui visite l’usine insulaire des Robots Universels de Rossum pour émanciper les robots de l’exploitation capitaliste, avec des résultats catastrophiques« . Dans un communiqué, Proyas a déclaré :

« La pièce de Karel Čapek parle de l’abus de la technologie par l’homme, un sujet encore plus puissant aujourd’hui. Je suis ravi de présenter cette histoire au public aujourd’hui. »

L’heure de découvrir l’intelligence artificielle

Le casting est en partie déjà connu pour cette adaptation de l’œuvre qui est à l’origine de la création et de la popularisation du mot robot. Mallory Jansen (Les Agents du SHIELD, Galavant) incarnera Helena. Anthony LaPaglia (Lantana, Florida Man) et Lindsay Farris (Ash vs Evil Dead) sont également de la partie, dans des rôles qui n’ont pas encore été spécifiés.

Cette production fait revenir le réalisateur sur le sujet des robots, pour la première fois depuis 2004 avec I, Robot et va rapidement entrer en production puisque le tournage commencera le 21 octobre 2024 à Sidney. Pour le moment, aucune date de sortie n’est connue pour R.U.R.