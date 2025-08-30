Star Trek : Michelle Yeoh revient sur le désastre Section 31, détesté par quasiment tout le monde

Michelle Yeoh défend le réalisateur de Section 31, le film Star Trek sorti cette année en VOD et qui n’a pas vraiment été bien accueilli par les fans (euphémisme).

Depuis son Oscar pour le Multivers de la folie Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh est particulièrement sous le feu des projecteurs. Mais l’actrice malaisienne a toujours eu un certain attrait pour la science-fiction, parmi les nombreux genres où elle a mis les pieds. Il y a eu le superbe Sunshine de Danny Boyle, le moins superbe Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz, son rôle crucial dans Star Trek : Discovery, et même un caméo en tant qu’Aleta Ogord dans Les Gardiens de la Galaxie 2.

L’actrice a surtout de gros projets SF à venir, déjà avec la série Blade Runner 2099, dont la date de diffusion se précise, et où elle partagera l’écran avec la géniale Hunter Schafer (Euphoria, Cuckoo). Et elle sera aussi dans Avatar 4 et 5 de James Cameron, rien que ça. De quoi la consoler après le désastre critique de Section 31, un film Star Trek quasiment sorti dans l’anonymat. L’œuvre a été très mal reçue, mais Michelle Yeoh estime qu’il est difficile de toujours satisfaire le public.

Même elle n’a pas pu sauver ça

Section pas très bien

Dans une interview accordée à Collider, la comédienne est revenue sur Section 31. C’était à l’origine une série qui continuait l’histoire de Philippa Georgiou après Star Trek : Discovery. C’est finalement devenu un film, notamment avec la pandémie et le lancement de Star Trek : Strange New Worlds. Et il a été célébré à sa sortie Paramount+ comme l’une des pires choses que la franchise Star Trek ait vu passer.

Malgré tout, l’actrice défend le réalisateur Olatunde Osunsanmi :

« Comme toujours, on fait de son mieux pour ce en quoi on croit. Je pense qu’il y a certaines choses qu’on aurait pu mieux faire. Dans l’ensemble, je pensais à Olatunde, qui était notre réalisateur, notre showrunner et notre scénariste, [et qui a fait ce qu’il pouvait]. Parce qu’on marchait sur une ligne très fine entre Star Trek et Section 31. On voulait repousser les limites de ce qu’est Star Trek : Section 31, tout en restant profondément respectueux de l’univers Star Trek. »

« Psst, les retours sont catastrophiques, c’est du jamais vu »

Michelle Yeoh est également revenue sur son expérience globale sur ce tournage, et sur son rôle dans le film, qui ne suffit pas à sauver l’œuvre :

« Visuellement, les personnages qu’on a construits et la complicité qu’on avait les uns avec les autres, c’était vraiment formidable. À chaque fois que je termine un film ou un projet, je me dis toujours : « J’aurais pu faire mieux », donc ce n’est pas nouveau. C’est une manière de penser qui pousse à s’améliorer et, j’espère, à faire mieux la fois suivante. Mais c’est très difficile de satisfaire tout le public, tout le temps. »

