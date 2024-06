Blade Runner 2099 : la série Amazon, suite des films, agrandit son casting du côté d’Euphoria

La série très attendue d’Amazon Blade Runner 2099, dérivée du film culte de Ridley Scott, vient d’agrandir son casting.

Depuis l’incroyable Blade Runner en 1982, l’univers de science-fiction inspiré du roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? s’agrandit de plus en plus sur grands et petits écrans. Le film de Ridley Scott a en effet été suivi en 2017 par le très clivant Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve, puis par la série d’animation américano-japonaise Blade Runner : Black Lotus en 2021.

Le dernier projet en date, Blade Runner 2099, est donc forcément extrêmement attendu, d’autant qu’on sait très peu de choses concernant la prochaine série d’Amazon. Et justement, on vient tout juste d’apprendre que Blade Runner 2099 a agrandi son casting, ce qui va déjà nous donner quelques informations supplémentaires.

2049 + 50 = 2099, jusque là c’est logique

Blade Runner 2099 s’euphorise

Comme l’a donc révélé Deadline, Hunter Schafer aurait rejoint le casting de Blade Runner 2099 aux côtés de Michelle Yeoh, qui a reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once en 2022. L’actrice américaine est notamment connue pour son interprétation de Jules Vaughn dans la série à succès Euphoria et sera bientôt à l’affiche du prochain film de Yórgos Lánthimos, Kinds of Kindness.

On ne sait pas encore quel rôle jouera Hunter Schafer, mais de son côté et selon Variety, Michelle Yeoh devrait incarner une Réplicant en fin de vie nommée Olwen. Pour le moment, on ne connaît aucun détail sur l’histoire de Blade Runner 2099, à part que, comme son nom l’indique, la série se passera exactement 50 ans après le film de Denis Villeneuve.

En route vers cette ville SF pleine de fumée et d’androïdes !

Concernant le tournage de Blade Runner 2099, les deux premiers épisodes seront réalisés et produits par Jonathan van Tulleken (Shōgun), tandis que l’ensemble de la série est showrunnée par Silka Luisa (Shining Girls), également productrice exécutive aux côtés de Ridley Scott.

Aucune date ou période de sortie n’a pour le moment été dévoilée par Amazon, mais il est certain qu’il ne faudra sûrement pas attendre très longtemps avant qu’on en sache plus sur Blade Runner 2099. Affaire à suivre…