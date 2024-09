Minecraft : un premier teaser déroutant pour l’adaptation avec Jack Black et Jason Momoa

Minecraft : Le Film s’est dévoilé via un teaser plutôt déroutant, et ça ne présage rien de bon pour l’adaptation portée par Jack Black et Jason Momoa.

Parfois, on nous annonce que tel jeu vidéo va être adapté en film ou en série, et on ne peut pas s’empêcher de se demander : pourquoi ? C’est notamment le cas lorsqu’on pense à des jeux dont le gameplay est le principal intérêt, et qui sont souvent dotés d’intrigues assez secondaires. On peut par exemple évoquer la saga Sonic, dont on a déjà pu voir deux premiers films (c’était pas super), ou l’étonnant Super Mario Bros. (ça, c’était pas mal).

Et tandis que la bande-annonce chaotique de Sonic 3 nous a montré l’alliance entre le hérisson bleu et Robotnik pour affronter Shadow, une autre adaptation de jeu vidéo vient de se dévoiler grâce à un teaser. Il s’agit du film Minecraft réalisé par Jared Hess, et on a un peu peur de ce qu’on va voir.

À lire aussi Anaconda revient avec un reboot bizarre que personne n’aurait pu imaginer

Minecraft et la vallée de l’étrange

Il faut déjà revenir sur ce mix entre acteurs en prises de vue réelles et fonds verts de paysages Minecraft. On se doutait que le film justifierait son univers cubique par un portail vers le jeu tendance Jumanji, et tout semble coincer par cet entre-deux stylistique. Jack Black, qui incarne Steve, a son corps habituel, mais les créatures du monde de Minecraft sont bien composées d’angles droits. C’est évidemment un grand risque d’adapter un tel jeu sans le faire entièrement en animation (danger qu’avait notamment pu éviter le film Super Mario), et on peut logiquement craindre que le produit final ait l’air au mieux étrange, et au pire carrément moche.

Autre problème que l’on évoquait plus haut : quoi raconter dans un long-métrage Minecraft ? Le jeu de base repose essentiellement sur son monde ouvert, son accessibilité et son côté bac à sable, choses qui sont extrêmement difficiles à faire retranscrire via un simple récit audiovisuel. Certes, la quête de l’Ender Dragon peut faire office de fil rouge pour l’intrigue, mais c’est quand même maigre.

J’espère qu’il y aura un feat avec Fanta et Bob

Heureusement, tout n’est pas à jeter. D’abord, on peut remarquer plusieurs références qui feront plaisir aux joueurs (espérons que ce ne soit pas que du fan service), avec les différents biomes, le portail du Nether, le bruit du mouton, les mobs, la table de construction… Ensuite, le casting du film, où l’on retrouve notamment Jack Black et Jason Momoa, mais aussi Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Emma Myers (Mercredi) et Sebastian Eugene Hansen, pourrait donner au tout un peu plus de consistance.

Bref, on ne sait pas trop à quoi s’attendre de ce film Minecraft, qui pourrait à la fois être une bonne surprise comme une grosse déception. Niveau sortie, aucune info n’a pour le moment été révélée, si ce n’est l’année 2025 en ligne de mire. Il faudra sûrement patienter jusqu’à la première bande-annonce pour en savoir plus de ce côté-là.