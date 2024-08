Anaconda revient avec un reboot bizarre que personne n’aurait pu imaginer

Anaconda, le film des années 90 avec Jennifer Lopez aux prises ave un immense serpent, va avoir droit à un remake. Et ça ne sent pas bon du tout.

Parfois rangé au rayon des plaisirs coupables, souvent catalogué comme étant un navet inqualifiable, Anaconda est ce genre de film parfait pour une plongée dans les années 90. Une DeLorean sur pellicule, qui fonce tête baissée dans tous les clichés des films de monstres et d’animaux carnassiers avec un scénario prétexte à toute une suite de morts plus affreuses et débilo-grotesques les unes que les autres. Une sorte de slasher avec un reptile en somme.

Le film de Luis Llosa se déroulait en Amazonie et mettait en scène un groupe d’experts du National Geographic pris en otage par un psychopathe qui les forçait à traquer le plus grand serpent du monde : l’anaconda. Serpent qui s’avérait avoir un QI plus élevé que tout le reste du casting. Avec Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz et Owen Wilson, Anaconda a été un beau succès, avec près de 137 millions de dollars de recettes pour un budget de 45 millions. S’en est suivi trois suites lamentables, un crossover fauché avec Lake Placid, et voilà que se profile un remake, aux antipodes de ce qu’était l’Anaconda de 1997.

Attention Ice Cube ! Un substitut de phallus derrière toi !

Angela Anaconda

L’information a été révélée par The Hollywood Reporter, le réalisateur Tom Gormican, connu pour avoir écrit et réalisé le curieux objet méta Un Talent en Or Massif avec Nicolas Cage (et pour avoir co-scénarisé la sombre bouse Le Flic de Beverly Hills : Axel F.) est actuellement à pied d’œuvre. Il écrirait en ce moment le scénario avec Kevin Etten, avec lequel il avait déjà travaillé sur Un Talent… et Axel F. Gormican serait chargé de la réalisation de ce faux Anaconda.

Quant au casting, c’est un duo de comique qui a été évoqué. Jack Black et Paul Rudd serait actuellement en pourparlers pour endosser les rôles principaux de cette « parodie-remake-reboot« . On voit donc d’ores et déjà se profiler une comédie potache qui viendra annihiler toutes les intentions horrifiques de l’Anaconda de 1997.

Un rôle de composition se profile

Une comédie méta

D’après les sources de The Hollywood Reporter et de Variety, le reboot de Tom Gormican mettrait en scène une bande d’amis en pleine crise de la quarantaine, qui ont décidé de refaire le film favori de leur adolescence (Anaconda donc), et de partir en Amazonie pour satisfaire leurs démons de midi. Sauf qu’une fois arrivés sur place, ils seront confrontés à une bande de criminels, des intempéries ingérables et, bien entendu, à des serpents géants.

Il semblerait que les deux rôles principaux concerneraient un cinéaste raté, coincé dans un job de réalisateur de film de mariage, et un acteur de seconde zone, dont le seul exploit a été de jouer dans une série policière. On ne sait pas pour le moment qui de Jack Black ou Paul Rudd jouera tel ou tel rôle.

Ant-Man vs Anaconda

D’après les sources précitées, le film serait en gestation depuis début 2023, et aurait déjà essayé avec plusieurs scénaristes de « trouver le bon ton« . Avec un scénario qui fait plus penser à Arthur : Malediction qu’à un véritable hommage au bonbon nostalgique Anaconda, le remake/reboot (on s’attend même à voir poindre le terme « legacyquel » à un moment ou à un autre) de Tom Gormican ne fait vraiment pas envie pour le moment.

Alors qu’il aurait juste fallu mettre ce projet dans les mains d’un Sébastien Vaniček (Vermines) pour qu’on ait une Peur Bleue. L’Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd ne dispose d’aucune date de sortie pour le moment.