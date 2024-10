Anaconda : une actrice de The Suicide Squad rejoint le nouveau film avec Paul Rudd et Jack Black

Régulièrement, on nous rappelle l’existence d’un nouveau Anaconda, reboot à la sauce ironie post-moderne. Après Jack Black et Paul Rudd, c’est une actrice remarquée dans The Suicide Squad qui rejoint le casting.

Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voigt, Eric Stoltz, Owen Wilson et Danny Trejo sont sur un bateau, le premier qui tombe à l’eau se fait boulotter par un serpent géant. C’était à peu près le pitch du premier Anaconda, dont le casting résume à lui seul la série B américaine des années 1990. En 1997, ce fut un petit succès avec 136 millions de dollars empochés pour un budget de moins de 45. Succès qui a enclenché la production de 4 suites, dont un cross-over avec Lake Placid, ainsi qu’un remake chinois avec des zombies sorti en 2024.

Et ce n’est pas fini, puisque la saga va avoir droit à son reboot ironique (sobrement intitulé Anaconda à ce stade), véritable rite de passage pour toute franchise pré-2000 qui se respecte. Le casting donnait déjà une bonne idée du ton adopté, et la nouvelle arrivée s’y intègre parfaitement.

A lire aussi Anaconda : quand Jennifer Lopez combattait les dents de l’amer avec un gros serpent

N’importe qui de censé à l’annonce du projet

The Suicide Squad of Anaconda

Selon Deadline, c’est donc Daniela Melchior qui rejoindra Jack Black et Paul Rudd, déjà annoncés. On se demandait comment allait rebondir l’actrice après sa performance remarquée dans le The Suicide Squad de James Gunn (où elle jouait Ratcatcher 2). Jusqu’ici, elle s’est cantonnée à des séries B d’action (Assassin Club, le remake de Road House) et à des rôles très secondaires dans des blockbusters plus (Les Gardiens de la Galaxie 3) ou moins (Fast & Furious X) recommandables.

Passion nuisibles

Co-écrit et réalisé par Tom Gormican pour Columbia, ce nouveau Anaconda serait selon des sources du Hollywood Reporter dans le prolongement de sa comédie méta-Cage Un Talent en or massif. On y suivrait un groupe d’amis qui, en pleine crise de la quarantaine, décident de refaire eux-mêmes le film préféré de leurs jeunes années. Mais quand ils se retrouvent en pleine jungle, rien ne se passe comme prévu. Soumis à de multiples réécritures, parait-il, le projet comportera probablement son lot de clins d’œil et de blagues référentielles, comme c’est désormais l’usage.

Selon des sources citées par Deadline, il ne s’agira pas d’un remake, puisque ce sera bel et bien le serpent des années 1990 qui tourmentera Rudd, Black et Melchior. Cette dernière aura par ailleurs d’autres occasion de briller, puisqu’elle sera à l’affiche de American Sweatshop avec Lili Reinhart et de Balls Up, le nouveau Peter Farrelly avec Mark Wahlberg et Paul Walter Hauser. Aucune autre information n’a été divulguée à propos d’Anaconda.