Sonic 3 : le hérisson bleu et Robotnik s’allient dans la bande-annonce chaotique pour affronter Shadow

Sonic 3 vient de se dévoiler avec une bande-annonce révélant beaucoup de choses, dont une alliance entre le hérisson bleu et Robotnik.

Bien que les premiers films Sonic de Jeff Fowler aient été de gros succès aux box-office (respectivement 307 et 402 millions de dollars de recettes pour des budgets avoisinant les 90 millions), on ne peut pas dire que ça a été aussi simple niveau critique. En effet, les deux long-métrages sortis en 2020 et 2022 sont loin d’avoir convaincu la presse, malgré certaines qualités (un peu) et la présence de quelques grands acteurs, en l’occurrence Jim Carrey et Idris Elba.

D’ailleurs, on a appris en avril dernier que Keanu Reeves les avait rejoints en tant que Shadow pour Sonic 3. Entre la réputation de l’acteur et la célébrité de cet anti-héros, cela sonnait évidemment comme une nouvelle alléchante, même si on a le droit d’avoir peur pour le personnage. Et justement, la première bande-annonce de Sonic 3 vient d’être publiée par Paramount Pictures, et elle nous donne un premier aperçu de ce qui nous attend.

À lire aussi Notre critique de Sonic 2

Sonic 3 spoile à tout va

Comme quoi, faire de longues bandes-annonces, ce n’est pas toujours une super idée… Avec quasiment trois minutes au compteur, ce trailer ressemble en effet plus à un résumé de Sonic 3 qu’à un véritable trailer. La menace Shadow, ses origines, l’alliance entre Sonic et Robotnik ainsi que l’affrontement final, bref, on semble voir à peu près tout ce que le film va proposer aux spectateurs (hormis si quelques twist sont dissimulés ici ou là, ce qui semble cela dit assez peu probable).

Même la révélation de l’arrivée du père de Robotnik est spoilée en fin de bande-annonce, le tout soutenu par quelques blagues assez inefficaces. On peut néanmoins se rassurer avec les différents visuels du combat en Sonic et Shadow qui, en plus d’être possiblement le seul vrai intérêt du film, reste l’une des oppositions les plus iconiques de l’univers.

Le méchant très très méchant mais qui n’est pas si méchant et qui deviendra gentil…

Est-ce qu’on peut donc encore y croire ? En vérité, pourquoi pas. Malgré tout ce qu’on a dit plus haut, il n’est pas impossible que la rivalité Sonic/Shadow fonctionne bien et nous entraîne dans le récit (d’autant plus avec la voix de Keanu Reeves). Le retour de Jim Carrey en Robotnik et son alliance avec Sonic pourraient également apporter quelque chose de neuf, bien que ce duo ait déjà collaboré dans certains jeux comme Sonic Adventure 2 ou Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood.

Il sera aussi intéressant de voir comment seront traitées les origines de Shadow, lui qui est dans la série de jeux une création du professeur Gerald Robotnik, le grand-père d’Eggman. Concernant sa sortie, Sonic 3 débarquera dans nos salles sombres le 25 décembre 2024. Joyeux Noël (ou peut-être pas)…