Après le bide, le studio sacrifie le film d’horreur Les Guetteurs pour limiter la casse

Alors que le film d’horreur Les Guetteurs (The Watchers) se plante dans les salles, le studio a décidé de le sortir en VOD. Une manière d’abandonner les espoirs au box-office, et miser sur une exploitation différente.

Pas étonnant que le premier film d’Ishana Night Shyamalan ait été largement présenté à la lumière du cinéma de son père, M. Night Shyamalan. Le cinéaste derrière Sixième sens, Signes et Split est producteur des Guetteurs et dans une autre dimension, il aurait certainement pu adapter lui-même le livre d’A. M. Shine.

Les Guetteurs se déroule dans une forêt mystérieuse où une jeune femme perdue est aidée par quelques survivants, cachés dans un étrange bâtiment doté d’un immense miroir sans tain. Pour survivre, elle doit respecter quelques règles : ne jamais sortir après le coucher du soleil, ne jamais s’aventurer dans les zones interdites, et s’offrir en spectacle chaque nuit à de mystérieux « guetteurs » qui veulent les observer depuis l’extérieur.

Difficile de ne pas penser au film Le Village, où une communauté vivait entourée d’une forêt peuplée de créatures mystérieuses, avec l’obligation de respecter des règles (notamment cacher la couleur rouge et ne jamais aller dans les bois). Néanmoins, Les Guetteurs n’a pas eu le même destin, puisque le film écrit et réalisé par Ishana Night Shyamalan va déjà arriver en VOD, confirmant son non-succès au cinéma.

LES GUETTEURS SANS SPECTATEURS

Les Guetteurs a jusque là encaissé environ 30 millions au box-office mondial, dont 17 côté domestique. Problème : il aurait au moins coûté 30 millions au studio Warner Bros., qui a racheté le film à M. Night Shyamalan. Car celui-ci a désormais une méthode de travail bien établie depuis The Visit en 2015 : il auto-finance ses films, puis les vend à un studio.

A l’époque de The Visit, c’était une réaction aux énormes bides des blockbusters Le Dernier Maître de l’air et After Earth. L’objectif était de retrouver la liberté et la créativité de ses débuts, tout en limitant les risques avec des budgets plus modestes. Suite au carton de The Visit (budget de 5 millions, et près de 100 millions au box-office), il a reproduit la formule pour Split, Glass, Old, Knock at the Cabin et même la série Servant, selon ses dires.

Dakota fanée

Logique donc qu’il fasse de même avec le premier film réalisé par sa fille Ishana Night Shyamalan. Selon Deadline, Warner Bros. a ainsi lâché dans les 30 millions pour Les Guetteurs, avant les frais marketing. Nul doute que le studio avait tout intérêt à suivre le père Shyamalan étant donné qu’ils sortent son prochain film, Trap, en salles le 7 août en France.

A noter que la Warner n’est pas rancunière puisque leur première collaboration avec le cinéaste s’était soldée par un énorme échec. En 2006, après les succès de Sixième sens, Incassable, Signes et Le Village, Shyamalan voulait continuer sa collaboration avec Disney (via la filiale Buena Vista Pictures) pour La Jeune Fille de l’eau. Quand le studio a refusé, il a claqué la porte, et Warner l’a accueilli. Une fausse bonne idée puisque le film porté par Bryce Dallas Howard s’est royalement planté, avec moins de 73 millions au box-office mondial, pour un budget officiel de 70 millions.

La jeune fille de la daube

APRÈS LE BIDE, LA SOLUTION VOD ?

Quelques semaines seulement après sa sortie au cinéma (le 7 juin aux États-Unis, le 12 juin en France), Les Guetteurs sera donc disponible en VOD. A partir du 28 juin, le public américain pourra débourser 24,99 dollars pour l’acheter, ou 19,99 dollars pour le louer. Autant dire que la carrière du film au cinéma devrait être plus que freinée, surtout en prenant en compte le téléchargement illégal.

Ce n’est pas la première fois qu’un studio prend une telle décision. Pour rester chez Warner Bros., le film Furiosa a été lâché en VOD cinq semaines après sa sortie au cinéma, confirmant son triste bide au box-office (même pas 170 millions au box-office, pour un budget officiel de 168 millions).

Furiosa : VOD Road

Avant ça, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Shazam 2 ou encore Le Dernier Voyage du Demeter avaient eu droit au même traitement. A chaque fois, c’est pour réagir à un score décevant voire simplement catastrophique sur les premières semaines. Si le public ne se déplace pas au cinéma, le joker VOD apparaît alors comme une solution pour limiter la casse, et accélérer la suite de l’exploitation d’un film.

Les 30 millions de dollars amassés au box-office mondial par Les Guetteurs le placent bien en-dessous des scores de Shyamalan père, même en petite forme. En 2023, Knock at the Cabin avait atteint les 54 millions, pour un budget de 20 millions. Old avait dépassé les 90 millions, pour un budget un peu moins élevé.

Comparé à certains films d’horreur de 2024, Les Guetteurs fait également pâle figure. Night Swim a fini sa carrière avec plus de 54 millions au box-office, pour un budget de 15 millions. Imaginary s’en est sorti avec presque 40 millions, soit quatre fois son budget environ. Les Cartes du Mal a été encore plus rentable, avec 47 millions engrangés pour un budget de 8 millions. Seule consolation : ces trois navets feraient passer Les Guetteurs pour du John Carpenter.