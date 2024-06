Les Guetteurs : les premiers avis sur le film d’horreur de la fille de Shyamalan sont là

Les premiers avis sur Les Guetteurs, le premier film d’Ishana Night Shyamalan, sont tombés et son papa risque de ne pas être content.

Quand ton père s’appelle M. Night Shyamalan, il y a des bons et des mauvais côtés. Si jamais tu veux travailler dans le cinéma, c’est jackpot, par contre, tu risques d’avoir un peu la pression quand il faudra passer au tableau. C’est pourquoi l’annonce du premier film d’Ishana Night Shyamalan intitulé Les Guetteurs a forcément beaucoup intrigué.

Après la bande-annonce horrifique de Les Guetteurs, on se demandait donc ce que la fille du réalisateur du Sixième Sens allait nous proposer avec son premier long-métrage. Et justement, les avis américains sur le film d’horreur viennent de tomber, et ils vont déjà nous donner une idée de ce qui nous attend.

Les Guetteurs, pas grand-chose à voir ?

« Bien sûr, il pourrait exister un piège qui relie Les Guetteurs au travail de M. Night Shyamalan, mais le véritable objectif d’Ishana est de montrer où les chagrins de Mina la mènent, au plus profond d’un vieux monde païen, de ses histoires de natures et d’identités changeantes. Est-ce que nous nous définissons nous-mêmes ou sommes-nous définis par les autres ? C’est une question pertinente pour la réalisatrice, alors qu’elle fait ses premiers pas prometteurs vers l’avenir. » Clarisse Loughrey – The Independent

« Ça suit le même schéma de base que l’œuvre de son père, M. Night Shyamalan, à savoir qu’elle commence fort puis s’effondre lentement alors qu’elle doit clarifier son scénario déroutant. » Nick Schager – The Daily Beast

« Pendant un certain temps, Les Guetteurs est un film d’horreur perdu dans les bois et raisonnablement bien réalisé, qui vous attire comme un jeu dont vous devez apprendre les règles (tout comme le font les personnages). » Owen Gleiberman – Variety

Beaucoup de bruit pour peu de choses ?

« Plus les Guetteurs se réunissent, moins ça devient intéressant. C’est une énigme qu’il vaut mieux ne pas résoudre. » AA Dowd – IGN

« S’il y a beaucoup de choses dans ses débuts qui m’ont fait penser que la pomme était tombée loin de l’arbre, il est indéniable que la fille du cinéaste d’Incassable a le talent pour suivre les traces de son père. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait ici, alors que le matériel de base la supplie de tracer sa propre voie. » David Ehrlich – IndieWire

« Les Guetteurs, malheureusement, est moins dérangeant qu’ennuyeux, moins déchirant que éculé. » David Rooney – The Hollywood Reporter

Ça guette fort

« Entremêlant folklore irlandais, des parents morts, de l’éco-anxiété et des commentaires sur les émissions de téléréalité, Les Guetteurs est un film d’horreur de niveau intermédiaire plutôt acceptable. Ce sera bien plus intéressant de voir ce que Shyamalan fera ensuite. » Jane Crowther – Total Film

« Shyamalan a peut-être hérité de l’amour de son père pour la fin, mais celle qu’elle crée dans Les Guetteurs est aussi imméritée et insatisfaisante que possible. » Audrey Fox – Looper

« Les Guetteurs ne se connecte tout simplement pas à quelque chose de plus profond que ce qu’il présente en surface. Avec une idée qui ne ressemblait pourtant pas aux mêmes trucs ennuyeux qu’on voit encore et encore, Shyamalan aurait peut-être pu vraiment créer quelque chose. » Bob Strauss – San Francisco Chronicle

Shyamalan et Shyamalan

Si on pouvait avoir de l’espoir concernant Les Guetteurs, il se pourrait qu’on soit finalement déçu. En effet, le film d’Ishana Night Shyamalan se rate apparemment sur pas mal de points, entre son ambiance, ses thèmes et son intrigue. Si certains retours soulignent la qualité du premier acte, Shyamalan (un peu à l’image de son père d’ailleurs) se perd apparemment dans son propos au fur et à mesure du film.

Quoi qu’il en soit, pour en avoir le cœur net, il faudra aller voir Les Guetteurs le 12 juin 2024 dans nos salles françaises.