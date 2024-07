Captain America 4 : la mort de cet Avenger enfin confirmée dans la bande-annonce ? 

La bande-annonce de Captain America 4 pourrait bien avoir confirmé la mort d’un super-héros majeur de Marvel.

La première bande-annonce explosive de Captain America 4 a quelque peu rassuré sur le prochain film du MCU après le très attendu Deadpool & Wolverine. Si on ne se dirige probablement pas vers le chef-d’œuvre de l’année, la promesse d’un thriller d’action bien troussé sur fond d’enjeux politiques a de quoi attirer, dans la lignée des autres films de la franchise Captain America.

Ces premières images ont par ailleurs révélé plusieurs petits détails intrigants sur le reste du MCU, comme par exemple le nouveau grand méchant, incarné par Giancarlo Esposito et amené à revenir dans d’autres projets. Mais une image en particulier pourrait également teaser un instant majeur pour Marvel, avec peut-être la mort officielle d’un membre historique des Avengers.

Captain America 4 : la fin de Captain America ?

Comme la série Falcon et le Soldat de l’Hiver dont il est la suite directe, Captain America 4, sous-titré Brave New World, devrait évoquer l’héritage de Steve Rogers. Sam Wilson, l’ex-Faucon incarné par Anthony Mackie, est désormais le seul détenteur légitime du bouclier iconique, après la tentative du gouvernement américain de le donner à John Walker dans la série Disney+.

Dans celle-ci, le destin de Steve Rogers était laissé volontairement flou après les évènements d’Avengers : Endgame, où il était chargé de ramener les Pierres de l’Infini dans leurs temporalités respectives. Revenu très âgé, après une vie passée aux côtés de Peggy Carter, le sort de l’ancien Captain America n’a jamais été officiellement tranché par le MCU. Mais Brave New World pourrait enfin apporter une réponse.

Captain Dead ?

En effet, la première bande-annonce du film présente une scène de funérailles, vraisemblablement pour un militaire américain. Pourrait-il s’agir de celles de Steve Rogers, rattrapé par son grand âge ? Sans ramener Chris Evans, Marvel pourrait ainsi définitivement laisser les rênes à Anthony Mackie, et boucler la boucle avec Captain America : Civil War, où c’était Peggy Carter qui perdait la vie.

Alors que le long-métrage devrait poser les bases d’une nouvelle équipe d’Avengers, cet acte permettrait au MCU de définitivement tourner la page Endgame, et cesser les spéculations sur un de ses personnages majeurs. Cela dit, cette cérémonie pourrait être réservée à un autre personnage, et servir un but bien différent dans l’intrigue.

Enfin le seul et unique Captain America du MCU ?

Ces funérailles pourraient être ainsi réservées au nouveau Président des États-Unis, Thunderbolt Ross, incarné par Harrison Ford dans Captain America 4. Mais elles pourraient simplement avoir été organisées pour cacher la transformation de l’ancien Général en Hulk Rouge, comme dans les comics. La présence de Liv Tyler sur le tournage, interprète de Betty Ross, sa fille dans L’incroyable Hulk de 2008, pourrait confirmer cette théorie.

Une telle dissimulation augurerait la possibilité d’un retour pour l’antagoniste, possiblement dans un futur film consacré à Hulk (un potentiel World War Hulk par exemple). Même si la situation des droits d’adaptation du personnage reste nébuleuse, la perspective a de quoi allécher. Quelle que soit l’option retenue en tout cas, cette scène promet d’être un moment important pour le MCU. Pour le savoir, il faudra aller voir Captain America 4, dont la sortie est prévue pour le 12 février 2025 en France.