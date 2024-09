Alien : Sigourney Weaver défend l’un des épisodes les plus mal-aimés de la saga culte

Sigourney Weaver, l’inoubliable Ellen Ripley de la saga Alien, est revenue sur l’un des épisodes les plus compliqués et mal-aimés de la franchise des xénomorphes.

A priori, l’histoire de Ripley est bel et bien terminée. Ridley Scott envisageait de la faire revenir à la fin de sa saga de prequels entamée avec Prometheus, et évoquait même l’idée d’un rajeunissement numérique pour Sigourney Weaver. Neill Blomkamp voulait de son côté ramener le personnage dans le mystérieux Alien 5, qui aurait pris la suite d’Alien et Aliens. Mais rien de tout ça n’a eu lieu.

La saga a continué avec Alien : Romulus et sans Ellen Ripley, qui est donc restée sur Terre à la fin d’Alien, la résurrection (au-dessus des nuages devant un beau soleil en version cinéma, face à un Paris dévasté et lugubre dans la version longue).



Tandis que les xénomorphes font leur vie, avec un Alien : Romulus qui trouve son public en salles (déjà plus de 230 millions au box-office mondial, pour un budget officiel de 80 millions), Sigourney Weaver ne chôme pas. La remise du Lion d’or pour l’ensemble de la carrière à la Mostra de Venise 2024 a été l’occasion pour elle de revenir sur plusieurs œuvres majeures de sa filmographie, parmi lesquelles Alien. Et notamment l’un des épisodes les plus compliqués de la franchise : Alien 3.

« Sigourney j’ai une idée pour un nouvel Alien avec toi en caméo »

LE CAUCHEMAR ALIEN 3

L’histoire est bien connue. Le développement d’Alien 3 a été une horreur (plusieurs réalisateurs et scénaristes s’y sont cassés les dents, avec des versions très différentes), l’expérience du premier réalisateur Vincent Ward a été un enfer (il a commencé à préparer le film… avant d’être viré), et le tournage avec son remplaçant David Fincher a été un cauchemar.



Le futur réalisateur de Seven et The Social Network, qui signait là son premier film, était en conflit ouvert avec les producteurs. Le scénario était réécrit pendant la production, quantité de choses étaient remises en question au quotidien, et le montage a finalement échappé au cinéaste.

Résultat : le Alien 3 sorti au cinéma en 1992 était loin de ce qu’il avait en tête. Quand le studio lui a proposé de remonter le film avec des scènes coupées pour un director’s cut sur le coffret DVD de la saga Alien Quadrilogy en 2003, il a refusé, si bien que la version assembly cut a été créée sans lui.

Une image mémorable de l’assembly cut

David Fincher a souvent reparlé de ce souvenir douloureux au fil des années, mais c’est moins le cas de Sigourney Weaver. L’interprète de Ripley a rouvert le dossier avec Deadline, en août 2024 :

« Je sentais bien que David devait leur téléphoner et se battre chaque jour pour qu’on puisse tourner ce qu’il voulait le jour d’après. Et je suis désolée qu’il n’ait pas pu s’approprier le scénario avant qu’on commence. Ça rend le travail très difficile. Je me souviens que le scénario original de Vincent Ward tournait autour de moines dans un monastère, et Ripley était dans le coma pendant la moitié de l’histoire. Donc je ressentais vivement le manque de soutien du studio. C’était un moment de transition où les studios ont arrêté de se dire ‘Faisons de super films’ et où ils ont commencé à se dire ‘Ne perdons pas d’argent’. »

La Fox qui négocie le salaire de Sigourney

« JE PENSE QU’ON A FAIT UN BON FILM »

Aux premières loges de ce cauchemar, notamment parce que le studio avait fini par accepter que Ripley était centrale dans la saga, Sigourney Weaver a bien vu les problèmes sur la plateau. Néanmoins, elle défend ce Alien 3 né dans la douleur :

« Ils ont eu l’excellente idée de mettre David Fincher à la tête pour son premier film, mais ensuite, ne pas le soutenir, c’était vraiment idiot. Ça a aidé qu’on tourne en Angleterre donc on pouvait avancer, dans une certaine mesure. J’ai récemment entendu que David avait renié le projet et j’en suis désolée, parce que j’ai adoré travailler avec lui, et je pense qu’on a fait un bon film. »

Visite surprise du studio sur le plateau

L’actrice redit d’ailleurs à quel point elle est fière de ces quatre films :

« Alien est parfait. C’est tellement effrayant, claustrophobe, troublant. Et Aliens est une énorme film qui déchire tout, mais qui a en fait une histoire plus conventionnelle. Mais c’est difficile de les comparer en tant que cinéastes. Ils sont très différents. Je peux dire que les quatre réalisateurs d’Alien avec lesquels j’ai travaillés se sont tous appropriés la chose.«

Prévue dans les 45 suites d’Avatar, Sigourney Weaver est également attendue dans deux films alléchants : le thriller The Gorge, de Scott Derrickson, avec Anya Taylor-Joy et Miles Tellers ; et le film d’horreur Dust Bunny, de Bryan Fuller, qui raconte l’histoire d’une petite fille affrontant un monstre vorace caché sous son lit.