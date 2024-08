Le podcast d’Ecran Large : quel est le meilleur film Alien ?

Pour ces nouveaux épisodes de notre podcast La Réu’ d’Ecran Large, retour sur la saga Alien, ses miracles, ses ratés… et ses entre-deux.

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier. Mais vous, vous pouvez nous entendre parler d’Alien (ce qui n’est pas si mal). Pour la sortie d’Alien Romulus, La Réu’ d’Ecran Large revient sur la saga du xénomorphe et sur son statut culte, y compris avec ses opus les moins appréciés, ou connus pour leur production compliquée.

Pour le premier épisode, Geoffrey, Judith et Mathieu reviennent sur les classiques indépassables que sont Alien, le huitième passager et Aliens, le retour. Pour le deuxième épisode (disponible la semaine prochaine), le trio dépeint les coulisses chaotiques d’Alien 3 et 4. Pour le troisième épisode (disponible dans deux semaines), ils débattent des controversés prequels de Ridley Scott : Prometheus et Alien Covenant.

Partie 1 : Alien 1 et 2 : peut-on se mettre d’accord sur le meilleur film ?

La Réu’ d’Écran Large est disponible sur Acast et toutes les plateformes d’écoute et de streaming, pour le meilleur et pour le pire.

Acast : https://shows.acast.com/644a8a32adac0f00105359d5

Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-r%C3%A9u-d%C3%A9cran-large/id1670838046

Spotify : https://open.spotify.com/show/2ZxWeogSmGAccoVHcWTF49

Google Podcast : https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL285SzRuNGY3NjI3Vg

Deezer : https://www.deezer.com/show/5723807

Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/4264672

Si vous appréciez le podcast, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire et cinq étoiles sur iTunes, Spotify ou la plateforme où vous nous écoutez.