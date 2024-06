Cet acteur a refusé un rôle chez DC, mais a très envie de rejoindre Marvel

Un très bon comédien s’est vu proposé un rôle chez DC. Il a refusé l’offre mais a bien envie d’un rôle chez Marvel.

Les sirènes des films de super-héros chantent depuis bien longtemps maintenant. Avec la multiplication des adaptations de comics depuis plus de 15 ans, de nombreux acteurs ont pu jouer à la fois dans des films DC et des projets du MCU : Michael Keaton a été Batman puis Le Vautour, Ben Affleck, de son côté, a incarné Daredevil puis Batman, et il y a aussi des cas moins connus, comme Randall Park, apparu la même année dans Aquaman et Ant-Man et la guêpe.

Pour certains, comme Affleck notamment, ce passage dans l’autre écurie a permis une seconde chance après un premier essai désastreux. C’est aussi le cas de Ryan Reynolds, qui, bien avant d’avoir ses films Deadpool, a joué dans ce qui est souvent considéré comme l’une des pires adaptations de comics de l’Histoire du cinéma : Green Lantern. Celui-ci est vu comme une catastrophe, et un acteur à qui on a proposé le rôle a bien dû sentir le coup, vu qu’il a refusé d’incarner Hal Jordan.

« C’est un rôle que je ne voulais absolument pas faire [celui de Green Lantern]. Mais je me suis proposé pour quelques rôles dans l’univers Marvel, je ne veux pas dire quoi exactement, mais il s’agissait d’une portion d’une bande dessinée que j’aimais beaucoup. J’ai dit : « Vous allez faire cette histoire ? » Et ils m’ont répondu : « Oui, on y pense. » Je leur ai dit : « Bien. Je devrais être ce gars. » Alors peut-être que ça marchera.«

C’est lors d’un entretien avec The Hollywood Reporter que l’acteur Jon Hamm, star entre autres de Mad Men, a confirmé l’information. Il en a aussi plus dit sur les films de super-héros en général, notamment sur sa volonté de participer à la grande aventure qu’est le MCU.

Dans ce même entretien, l’acteur n’a fermé la porte à personne en précisant : « Je parle aux gens qui dirigent Marvel et DC. Et je suis un fan de bandes dessinées« . Peut être verra-t-on Jon Hamm un jour au côté de Benedict Cumberbatch ou Tom Holland dans un film du MCU, ou bien aux côtés de David Corenswet dans le DCU, en tout cas, il n’est pas fermé à l’idée.

Il y a quelques années, il avait même précisé être intéressé par le rôle de Docteur Fatalis, mais étant donné que Les 4 Fantastiques version MCU est déjà en cours de production, avec une sortie prévue pour le 25 juillet 2025, il faudra surement qu’il attende un autre rôle. L’acteur est à l’affiche de la saison 5 de Fargo, disponible sur MyCanal.