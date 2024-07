Après Yellowstone, premières images de la série western Landman avec Jon Hamm

Taylor Sheridan revient avec les premières images de sa nouvelle série western, Landman, avec Jon Hamm et Billy Bob Thornton.

Malgré les menaces de procès, on a récemment appris que c’était fini entre Yellowstone et Kevin Costner. L’avenir de la série de Taylor Sheridan semble ainsi toujours aussi flou, et bien malin sera celui qui réussira à prédire comment ça va se terminer. Malgré tout, Paramount+ n’a pas vraiment à s’en faire, puisque le créateur de Yellowstone va bientôt faire son retour avec une autre production western.

Intitulée Landman, cette nouvelle série basée sur le podcast Boomtown de Christian Wallace s’est dévoilée avec plusieurs premières images. On va ainsi pouvoir se rendre compte de ce à quoi Landman ressemblera, même si la question principale reste la suivante : parviendra-t-elle à faire aussi bien que Yellowstone ?

Landman, du Yellowstone à la sauce pétrole ?

Un drame avec des cowboys texans dans le monde des plateformes pétrolières. C’est ainsi qu’on pourrait nonchalamment résumer Landman, qui semble nous amener dans un genre de western moderne similaire à celui de Yellowstone. Ce n’est pas très étonnant avec Taylor Sheridan aux commandes, bien qu’on ne sache pas encore si le monsieur a fait plus que créer et produire la série (il avait notamment réalisé 10 épisodes de Yellowstone).

P’tite vibe vieux gangster

Niveau synopsis, Landman nous racontera une histoire sur « des voyous et des milliardaires sauvages qui alimentent un boom si important qu’il remodèle notre climat, notre économie et notre géopolitique », et se déroulera plus spécifiquement dans l’univers des plateformes pétrolières de l’ouest du Texas.

« Face à l’horreur, nous sommes des tueurs«

Au casting, on retrouvera notamment Billy Bob Thornton (Sling Blade, Armageddon, Fargo), Ali Larter (Heroes), Demi Moore ou encore Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver, Top Gun : Maverick). Comme dit plus haut, on ne connait pas les noms des réalisateurs qui ont participé à l’élaboration de la première saison de Landman, qui comptera d’ailleurs 10 épisodes.

« J’ai un serpent dans ma botte »

Comme l’a révélé Paramount+, Landman sera lancée sur la plateforme le dimanche 17 novembre 2024 avec deux premiers épisodes, puis les suivants seront disponibles chaque semaine, le dimanche, jusqu’au 12 janvier 2025. D’ici là, préparez vos chapeaux, vos colts et vos chevaux (ou vos pick-ups), parce que ça risque de barder au Texas.