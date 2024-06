Yellowstone et Kevin Costner, c’est fini : l’acteur ne reviendra pas dans la série après les menaces de procès

Kevin Costner ne reprendra pas son rôle de John Dutton dans la série de neo-western Yellowstone sur Paramount+.

Le patriarche John Dutton restera loin du parc national Yellowstone pour de bon. En mai 2023, Kevin Costner a, à la surprise générale, quitté la série après 5 saisons et 47 épisodes. Les raisons affichées : problèmes de planning et de gros désaccords entre l’acteur et le créateur Taylor Sheridan. En effet, Costner était énormément pris par Horizon, pour lequel il a investi une somme hallucinante.

Évidemment, son départ a marqué un vrai coup d’arrêt pour la série dont il était l’acteur principal. Et forcément, ça n’a pas plu à tout le monde créant de grosses tensions. À tel point que l’acteur a menacé de trainer les créateurs de Yellowstone au tribunal. En parallèle, il a pourtant clairement affiché sa volonté de revenir dans la série, ce qui rendait l’affaire légèrement floue. Kevin Costner a donc mis les choses aux clairs pour enfin classer cette histoire pour de bon.

Yellowstone : So long, Cowboy

C’est sur les réseaux sociaux que l’acteur s’est exprimé sur la conclusion de cette épineuse affaire Yellowstone. Après avoir annoncé que son retour serait possible si une conclusion satisfaisante pour son personnage était trouvée, l’acteur a finalement pris la décision de quitter définitivement de la série :

« Je veux juste vous dire qu’après cette longue année et demie passée à travailler sur Horizon et à faire tout ce qui est nécessaire. Je pense à Yellowstone, cette série que j’adore et que je sais que vous adorez. Je viens de réaliser que je ne serai pas en mesure de poursuivre la saison 5 ou les suivantes. C’est quelque chose qui m’a vraiment changé. J’ai adoré et je sais que vous avez adoré, et je voulais juste vous dire que je ne reviendrai pas. J’aime la relation qu’on a pu développer, et je vous verrai au cinéma. »

— Kevin Costner & MW (@modernwest) June 21, 2024

Le tournage des deux premiers opus d’Horizon et le début de la production du troisième auront surement eu raison de la participation de l’acteur à la série. La deuxième partie de la saison 5 de Yellowstone sera diffusée à partir du 10 novembre sur Paramount+ et l’espoir de voir Costner revenir pour conclure correctement l’arc de son John Dutton est donc définitivement enterré. Maintenant, reste à voir si Taylor Sheridan et consorts arriveront à poursuivre leur neo-western sans Kevin Costner…