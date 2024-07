Ce western culte avec Clint Eastwood va avoir le droit à son remake (et on se demande pourquoi)

Personne ne s’y attendait, mais on verra bien un remake de ce western culte avec Clint Eastwood, pour le meilleur ou pour le pire.

Quelques semaines avant la sortie de son dernier film, Kevin Costner annonçait qu’Horizon allait sauver le western. Certes, on peut trouver sa déclaration assez arrogante, mais il est vrai que malgré d’excellentes productions au 21e siècle (Django Unchained, Les 8 Salopards, There Will Be Blood), le genre a largement perdu de sa popularité au fil des années.

La période des westerns spaghettis, notamment mise en valeur par la Trilogie du dollar de Sergio Leone au milieu des années 60, paraît désormais bien loin. Mais justement, alors qu’on ne l’imaginait absolument pas, on a appris qu’un western culte avec Clint Eastwood allait avoir droit à son remake…mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Pour une poignée de Remakes

Comme vient de le révéler Deadline, un remake de Pour une poignée de dollars, l’un des plus grands westerns jamais faits et le premier opus de la Trilogie du dollar, est donc en préparation. Ce projet serait né sous l’impulsion des producteurs Gianni Nunnari (300) et Simon Horsman de Euro Gang Entertainment, d’Enzo Sisti (Ripley) et de la société de production romaine Jolly Film, qui s’était d’ailleurs occupé du film original.

Sorti en 1964, Pour une poignée de dollars racontait l’histoire d’un cow-boy sans nom qui a décidé de sauver une ville déchirée par la cupidité, l’orgueil et la vengeance d’un affrontement entre deux familles rivales. Réalisé par Sergio Leone et magnifié par la musique de l’immense compositeur italien Ennio Morricone, le film a été un gros succès à l’époque (14 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 200 000 dollars), tout en lançant à la fois le genre du western spaghetti et la carrière de Clint Eastwood.

Ce regard, ce chapeau, ce cigare…

Pour le moment, aucune information concernant le réalisateur, le casting, le scénariste ou la date de début de tournage de ce remake n’a été dévoilée. Rappelons également qu’une version en série était en cours de développement il y a quatre ans, mais a finalement été annulée. Quoi qu’il en soit, si le film original est lui-même considéré comme un remake non officiel du classique japonais Le Garde du corps d’Akira Kurosawa (qui a ensuite reçu 15% de ses recettes), il est difficile de voir l’intérêt d’une nouvelle itération.

En effet, Pour une poignée de dollars est une œuvre de son temps, avec son propre rythme, sa propre esthétique, ses propres thématiques… Le refaire permettrait-il réellement d’apporter quelque chose à une production devenue à jamais iconique dans l’histoire du cinéma ? L’avenir nous le dira, mais de notre côté on est loin d’être convaincu.