Le western est devenu « paresseux » mais Horizon va sauver le genre (ou presque), selon Kevin Costner

Horizon : An American Saga est prêt à ramener le western sur le devant de la scène, en tout cas selon Kevin Costner.

Horizon, le pari fou de Kevin Costner pour son retour au poste de réalisateur, arrive à grands pas. La saga est un projet dantesque, en quatre parties, dont deux sont d’ores et déjà tournées et prévues pour cette année. Un véritable coup de poker dont Costner a financé une partie des 100 millions de budget, notamment en hypothéquant une de ses maisons. Désormais, il recherche de quoi financer la fin de tournage de son Horizon 3 et de quoi payer entièrement l’épisode 4.

Malgré de premiers retours mitigés et des prévisions moyennes pour le démarrage d’Horizon, le réalisateur de Danse avec les Loups ne perd donc pas espoir, et pense que son film est différent des autres westerns paresseux, assez même pour fédérer un peu tout le monde dans les salles.

Better Call Costner

Un bon western à l’Horizon ?

Invité du podcast Jake’s Takes pour faire la promotion du premier chapitre d’Horizon, le réalisateur est revenu sur l’une des raisons qui, selon lui, a rendu le western moins attrayant pour les spectateurs :

« Je pense qu’il est difficile de faire un bon western. Et je pense que lorsque les gens sont paresseux dans leur approche, c’est juste un film sale, ou alors quelqu’un se fait tuer dès la première minute pour que le héros ait le droit de tuer quelqu’un pendant le reste du film. Je suppose que si c’est très bien fait, cela peut être divertissant, mais trop souvent, ce qui se passe dépend de beaucoup de gens. Il n’est donc pas étonnant que les spectateurs aient rejeté les westerns. Parce qu’ils ne s’y reconnaissent pas. »

L’avis de Kevin Costner n’est pas tellement surprenant. Alors qu’on peut constater une sorte de fatigue des spectateurs envers les films de super-héros, ce déclin super-héroïque a souvent été comparé à celui du western dans les années 60. Et sans trop de surprises, les raisons pourraient donc être les mêmes : trop de films, trop de scénarios similaires, peu de renouvellement et donc une lassitude.

« Dans le mien de western, on aura pas des chevaux mais des chevals, et toc«

Horizon : An American Woman Saga

L’acteur a ensuite partagé ce qui faisait, selon lui, la force de sa saga Horizon, et ce qui fait qu’elle se démarque des autres du genre :

« Mais, vous savez, la force d’Horizon, ce sont les femmes. J’ai sept femmes qui jouent dans Horizon, et l’expérience, le jeu d’acteur qui s’y déroule, et ajoutez à ça à quel point c’était difficile pour les femmes à l’époque… tout ça est incroyable. Et donc, j’ai les fusillades, j’ai toute l’action, j’ai tout ce qu’il faut. Mais ça vient, ça vient d’une manière qui est authentique. D’une manière qui semble authentique. Mais pendant ce temps, j’aborde des questions comme celle d’une femme qui prend un bain, parce qu’elle se sent sale d’être là où elle est. Il n’y a pas une femme dans le public qui ne se sente pas concernée par ce que l’eau lui fait ressentir à ce moment. Et soudain, l’image de la scène change et quelque chose d’autre se produit. C’est le genre d’éléments que j’aime intégrer dans un western. Des scènes qui ne sont pas normalement associées aux westerns.«

Demoiselle en détresse ? Non merci.

Pour Costner donc, le western gagnerait à diversifier ses héros afin et il est vrai que le western a toujours été un genre très masculin. Il semble toutefois que le réalisateur ait largement omis d’évoquer le cinéma de Raoul Walsh qui laissait beaucoup de places aux personnages féminins dans ses westerns ou de l’éminente Barbara Stanwyck, véritable figure féminine du western dans les années 50.

Par ailleurs, le western a été légèrement revisité ces derniers temps, à l’image du Jane Got a Gun porté par Natalie Portman, la série Netflix Godless ou de The Power of the Dog où Jane Campion remodelait le genre à sa manière avec ses hommes virils dissimulant une homosexualité interdite par leur pair. Et in fine, entre la série, Yellowstone (avec Costner justement) ou des films comme Django : Unchained ou Hostiles, le western connait encore de beau succès. À son Horizon : An American Saga – Chapter 1 de faire aussi bien le 3 juillet au cinéma.