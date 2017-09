Ça : le sort d'un personnage sera radicalement (et tragiquement) modifié dans la suite, annonce le réalisateur

Pour les fans du roman original, Ça a sacrifié un personnage essentiel. Et sa suite risque d’aller encore plus loin.

À l’écran, tous les membres du club des loseurs sont bien représentés à l’écran. Néanmoins, deux ont été passablement laissés de côté par le récit d’Andres Muschietti (ou son montage, une version plus longue du film étant dans les tuyaux pour sa sortie vidéo). Il s’agit de Stan Uris et de Mike Hanlon.

ATTENTION CE QUI SUIT CONTIENT DES SPOILERS RELATIFS AU ROMAN ORIGINAL

(et peut-être un peu sur la suite du film)

Bienvenue à Derry

Dans Ça, qui cartonne actuellement au cinéma, le réalisateur Andres Muschietti a décidé de retirer au personnage de Mike Hanlon le trait qui faisait sa particularité dans l’œuvre originale, à savoir sa passion pour l’histoire de Derry, qui revient dans le film au jeune Ben Hanscom. Un changement qu’on ne s’explique pas bien mais aboutit logiquement à quasiment effacer Hanlon du récit.

Et le cinéaste a révélé à Entertainment Weekly que ce héros ne serait pas promis à un avenir des plus radieux.

« L’idée que je me fais de Mike dans le second film est sensiblement plus sombre que dans le livre. Je veux en faire le pivot qui les rassemble tous, mais rester à Derry n’a pas été sans conséquence pour lui. Je veux en faire un junkie en fait. Un bibliothécaire junkie. Quand débute le deuxième film, c’est une épave. »

Mike Hanlon

Plusieurs remarques s’imposent après ces propos. Tout d’abord dans le roman de Stephen King, le personnage le plus affecté par Ça n’était autre que Stan Uris, dont le suicide a lieu dans les premières pages du texte, installant la gravité de ce qui doit advenir et la puissance du trauma auxquel vont se confronter les héros.

Faire de Mike un personnage au bord de l’effondrement pourrait indiquer que Muschietti souhaite faire de lui une victime de Ça, afin de ne pas alourdir son récit et de focaliser sur un cercle de protagonistes plus restreint. Il pourrait même envisager d’éliminer Mike ET Stan, afin de se payer une narration plus fluide que dans le film actuellement en salles, tout rehaussant les enjeux dramatiques.

En revanche on comprend mal pourquoi Mike Hanlon est encore bibliothécaire, si cette fonction ne lui permet plus d’accéder aux archives de Derry, ni pourquoi le script est à ce point désireux de le traiter par-dessus la jambe, sans compter que Stephen King, dans le roman, lui réservait déjà un sort assez terrible.

Ben Hanscom, qui joue désormais le rôle d'historien du Club des Loseurs