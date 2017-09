Doug LIman en dit plus sur sa façon d'aborder Edge of Tomorrow 2

Le film a beau ne pas encore avoir de date de sortie, Edge of Tomorrow 2 a déjà pas mal fait parler de lui. Du moins de ses intentions.



Enfin, on dit Edge of Tomorrow 2, mais en fait c'est une erreur puisque l'on sait maintenant que le film s'appellera en réalité Edge of Tomorrow 2 : Live Die Repeat and Repeat, histoire de ne pas nous faciliter les choses. Et si l'on ne sait absolument pas ce qui nous attend en termes de scénario, puisqu'on voit mal comment l'intrigue pourrait rebondir après l'épilogue du premier film, on sait par contre que Tom Cruise et Emily Blunt seront de nouveau de la partie et, rien que pour ça, il faut que le film existe.

Ils ne seront pas les seuls puisque Doug Liman reviendra également à la réalisation et, pour un film encore en préparation, il faut bien reconnaitre qu'Edge of Tomorrow 2 a déjà fait pas mal parler de lui, même si on a plus l'impression de se retrouver à chaque fois face à un fragment d'une longue note d'intention que nous adresserait le réalisateur. Et ce n'est visiblement pas encore terminé puisque, lors d'une récente interview accordé au site Yahoo ! Movies, Doug Limana a décidé de nous expliquer de quelle manière il a accepté le film, lui qui n'avait jamais fait de suite dans sa carrière et c'est assez intéressant :

"Normalement on fait une suite pour des raisons financières, mais avec ce film, il était juste question de trouver une histoire. Vraiment, ce n'était pas un monde dans lequel j'étais prêt à retourner facilement, parce que gérer les voyages dans le temps donne sacrément mal à la tête. Mais il y avait tellement d'affection de la part des fans du premier film -plus que pour chacun de mes autres films- que Tom et moi avons pensé qu'il était de notre devoir d'au moins penser à ce à quoi une suite pourrait ressembler."

Si l'on ne remet pas en cause la sincérité des propos de Doug Liman, on a par contre beaucoup de mal à croire que le seul amour des fans ait pu décider le studio à lancer une suite pour un projet aussi onéreux et qui avait connu une très belle carrière en vidéo. Mais on dit peut-être ça parce que nous sommes de gros cyniques après tout, on n'a plus de coeur depuis très longtemps et, si ça se trouve, c'est vraiment le pouvoir de l'amour qui a décidé les "executives" à donner leur feu vert.

En tout cas, Liman sait vendre sa salade puisqu'il dit déjà plus ou moins qu'il préfère la suite à l'original :

"Nous commençons là où le précédent s'achevait puis on remonte le temps. J'aime beaucoup plus cette histoire que celle de l'original."

C'est beau le pouvoir de l'amour quand même hein...