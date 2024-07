Percy Jackson saison 2 : on sait qui jouera ce personnage important des livres pour la série Disney+

Alors qu’on attend avec impatience la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens, on connait l’acteur qui jouera ce personnage important pour la série Disney+.

Après une première saison qui a enfin rendu justice à la série de livres cultes de Rick Riordan (ne me parlez pas du Voleur de foudre et de La mer des monstres), Disney a rapidement annoncé la suite de Percy Jackson et les Olympiens. En sa qualité de très bonne adaptation du premier roman, il sera évidemment intéressant de voir comment la série co-créée par Jonathon E. Stewart et Rick Riordan (c’est mieux quand l’auteur s’en occupe hein ?) traitera les nouvelles aventures du fils de Poséidon.

Et justement, nous allons commencer à avoir un certain élément de réponse. En effet, on connait désormais l’interprète d’un personnage important de l’univers de Percy Jackson, et qui sera d’ailleurs très central pour la prochaine saison.

Percy Jackson, la famille c’est important

L’équipe de la série étant présente à la Comic Con de San Diego 2024, plusieurs éléments de la deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens ont pu être révélés aux fans. L’un des plus importants concerne sans doute le rôle de Tyson, le cyclope demi-frère de Percy et l’un des protagonistes principaux du second livre de Rick Riordan, La mer des monstres. Ainsi, on a appris via Collider que ce serait l’acteur canadien Daniel Diemer qui interprèterait le personnage.

Daniel Diemer s’est notamment fait connaitre grâce à ses premiers rôles dans les films Si tu savais… d’Alice Wu et Supercell d’Herbert James Winterstern. Toujours selon Collider, il aurait envoyé une vidéo diffusée pendant la Comic Con pour annoncer sa participation à Percy Jackson. Diemer y aurait exprimé beaucoup d’enthousiasme et aurait également révélé qu’il était un grand fan des livres originaux.

Physiquement, on peut également remarquer une certaine ressemblance entre l’acteur et le personnage de Tyson, notamment les cheveux bruns, les yeux marron et la taille (le cyclope est censé mesurer 2m, Daniel Diemer mesure de son côté 1,94m). Pour ce qui est de la date de sortie de la deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens, on ne sait pas encore quand elle débarquera sur Disney+.