Those About to Die saison 2 : Roland Emmerich a une idée parfaite pour la suite de la série

Après le final de la saison 1 de Those About to Die, Roland Emmerich a une super idée pour la suite du péplum tragique.

Gladiator 2 s’est récemment dévoilé avec une bande-annonce épique et sanglante, et après de telles images, on risque d‘avoir du mal à attendre la sortie du prochain long-métrage de Ridley Scott. Mais heureusement, les fans du genre péplum ont pu trouver une autre production à se mettre sous la dent avant la suite du film culte de 2000 : Those About to Die.

Sortie il y a peu sur Amazon Prime Video, Those About to Die est une série historico-dramatique créée par Robert Rodat et mise en scène par Roland Emmerich et Marco Kreuzpaintner. Elle se concentre sur l’Empire romain de l’an 79 et plus principalement sur l’univers des courses de chars à Rome. Et après une première saison qui a su trouver son public et préparer le terrain pour la suite, Roland Emmerich a récemment évoqué ce qu’ils avaient prévu pour une éventuelle deuxième saison.

À lire aussi Notre critique de Those About to Die

Oui, ya Anthony Hopkins dans la série

For Those About to Die, We Salute You

Roland Emmerich a donc été interviewé par Collider lors de la Comic-Con 2024 à San Diego. Le réalisateur d’Independence Day en a ainsi profité pour parler de la suite de Those About to Die, en la comparant notamment à la franchise du Parrain :

« On a cette idée de faire quelque chose similaire au Parrain 2 […]. Je veux dire, Le Parrain 1 était un film parfait, et ils se sont demandés : « Que devrions-nous faire ? » On pourrait aller dans le passé pour montrer comment tout ça est arrivé, comment Vespasien est devenu empereur, et comment ça a causé des ennuis à son fils simplement parce qu’il est lié à lui. Ça permettrait de le suivre, et puis, d’un autre côté, ça raconterait l’histoire de tous ces personnages, ce qui se passe ensuite, et je ne veux pas dévoiler ça tout de suite. »

Je suis Maximus Deci… oups pardon, mauvaise arène

Selon cette déclaration, la deuxième saison de Those About to Die pourrait donc être à la fois un prequel sur l’arrivée au pouvoir de Vespasien et le reste de l’histoire de Tenax, Domitian et compagnie. À ce stade, la saison 2 n’a pas été officiellement confirmée mais les premiers chiffres d’audience sont plutôt très positifs. Amazon devrait donc commander cette suite incessamment sous peu et ne pas nous faire patienter trop longtemps avant de nous dévoiler de quoi elle parlera.